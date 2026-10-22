Patricia Bullrich presiona a Javier Milei con una posible candidatura presidencial y desafía la interna libertaria

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado reclamó acelerar las negociaciones con gobernadores y sectores del peronismo no kirchnerista. También afirmó que está preparada para competir por la Presidencia.

Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias sobre la estrategia política del Gobierno y ratificó que está preparada para ser presidenta y evitó descartar una candidatura en 2027 , aunque aclaró que hoy no está en esa carrera.

Bullrich se refirió a sus aspiraciones presidenciales y aseguró que está preparada para ocupar el cargo. “Como en su momento estuve preparada, sigo preparada, eso no quiere decir que vaya a ser candidata”, afirmó. Luego dejó abierta la posibilidad de competir al señalar que no quiere descartar esa alternativa.

La dirigente aclaró que actualmente no está enfocada en una candidatura y reconoció que Milei lleva la delantera para encabezar la fórmula oficialista. En ese sentido, sostuvo que una eventual reelección del Presidente demostraría que el proyecto de Gobierno funciona. También evitó confirmar si aceptaría integrar una fórmula como vicepresidenta y consideró que todavía no es momento de definir candidaturas.

Las declaraciones, vertidas a Infobae, vuelven a ubicar a Bullrich en la discusión sobre el futuro político del oficialismo. Un día antes, la exministra reclamó acelerar un acuerdo político para ampliar la base de sustentación de Javier Milei y advirtió sobre los riesgos de construir una gestión sin incorporar otras voces. “La unanimidad en un gobierno te aísla”, sostuvo en una definición que excedió el llamado a negociar con los aliados y expuso una de las tensiones que enfrenta La Libertad Avanza.

“Hay que acelerar lo máximo posible un acuerdo político, que va a ayudar a bajar tensiones y garantizar la gobernabilidad” , afirmó en diálogo con TN. Según planteó, la necesidad de avanzar en ese entendimiento es compartida por la administración libertaria. El objetivo es sumar respaldos para la gestión y consolidar una mayoría que permita sostener la agenda legislativa.

Bullrich identificó dos interlocutores centrales para esa negociación. Por un lado, los gobernadores que formaron parte de Juntos por el Cambio y que hoy mantienen distintos niveles de colaboración con la Casa Rosada. Por otro, los sectores del peronismo que no se alineen con el Partido Justicialista. “Hay que llegar a un acuerdo con todos los que piensan como nosotros”, señaló.

En ese escenario, la senadora también buscó reivindicar el origen de la mayoría que llevó a Milei a la Presidencia. “Hay que respetar cómo está concebida esta mayoría: una parte respaldó a Milei y otra se sumó después”, afirmó. La referencia apunta al apoyo de sectores de Juntos por el Cambio al libertario en el balotaje de 2023, luego de la derrota de Bullrich en la primera vuelta.

La economía, otra señal de alerta

Bullrich también reconoció que la situación económica todavía está lejos de las expectativas que el Gobierno busca satisfacer. “Estamos lejos de nuestro ideal, de lo que queremos para la economía de los argentinos”, afirmó, y reclamó acelerar las inversiones y la actividad de los sectores productivos que aún no muestran una recuperación suficiente.

La senadora mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una herramienta que permitió impulsar algunas actividades, pero consideró necesario que el crecimiento alcance a más sectores. Al mismo tiempo, aclaró que no integra el equipo económico, aunque mantiene conversaciones con Milei y le acerca propuestas sobre distintos temas.