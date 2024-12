Pese a que Javier Milei pidió "vacaciones austeras", Patricia Bullrich y Manuel Adorni viajarán a Estados Unidos

Ambos funcionarios explicaron que se tratan de viajes familiares programados con antelación. Hasta ahora, el presidente no puso objeciones.

"Desde que los chicos empezaron la primaria, los mellizos, les había prometido que cuando terminaran la primaria, los iba a llevar a Disney. Me cayó justo este año", explicó Bullrich en declaraciones radiales en referencia al viaje que realizará con sus nietos en las próximas vacaciones.

El presidente lo entendió y no le reprochó el viaje a Florida, Estados Unidos, según afirmó Bullrich . "Me dijo que por supuesto, que era un viaje con toda mi familia, ya pensado. Que era una promesa con los chicos, que la cumpla ", afirmó la funcionaria.

La explicación de Manuel Adorni

Otro funcionario importante que también viajaría a Florida, Estados Unidos, sería el vocero presidencial, Manuel Adorni. Tras conocerse el pedido de "vacaciones austeras" del presidente, le preguntaron si volvería a elegir ese destino.

"Todo el mundo sabe dónde yo me iba de vacaciones en años anteriores y no voy a modificar lo que venía haciendo", afirmó en el canal de noticias TN. Adorni admitió que suele vacacionar en Miami, Estados Unidos, y, aunque no lo confirmó, dejó abierta la posibilidad de hacerlo este verano. Ante esa posibilidad, salió a justificarlo.

"No es cierto que se prohibieron lugares. Se llamó a ser razonable con las vacaciones que uno se toma, y que tengan sentido con lo que uno venía haciendo con su vida anterior", explicó Adorni.

"Nadie cambió la forma de vida ni de ser, y el Presidente no pidió que lo cambiemos. Pidió razonabilidad. Incluso hay muchos ministros que no se van a ir de vacaciones, o que se irán más adelante por una cuestión de agenda", sostuvo.