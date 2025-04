Tarifas y Javier Milei en los EEUU: un "Gran Logro", que no se logró

Si bien los medios locales prefirieron callar y mostrarlo como una muestra “de amistad”, la realidad es que Milei no consiguió que Donald Trump exceptuará a la Argentina de las nuevas tarifas .

paises con las tarifas mas altas o porque argentina es caatigada.jpg Este cuadro de la Agencia Reuters explica porque a pesar de mantener un déficit con los EE.UU. el país no se salvó de ser castigado con una tarifa del 10%. Cuando esto se corrija, tal vez el escenario será otro.

Claro que no tanto como la sorpresa del Gobierno cuando a principios de semana le informaron desde Washington que Argentina también caía en la lista de los “castigados”. Así es que se decidió este viaje, buscando forzar una reunión con Donald Trump en su casa de descanso en Mar-o-Lago, para tratar de convencerlo que quite a la Argentina del listado (algo del Fondo también hablarán, y no nos sorprendamos que Trump, le deje su apoyo en este sentido como consuelo).