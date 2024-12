Yuyito González respondió a los rumores de una separación con Javier Milei: "No voy a dar explicaciones"

Ante esto, la exvedette fue tajante y aseguró que no va a dar notas al respecto: "Ya pasa a ser un interrogatorio, un pedido de explicaciones, y yo no estoy en la sintonía ya de dar explicaciones. ¿Saben? No voy a dar explicaciones”. Además, sobre su relación con Milei , Yuyito sentenció: " No hay ninguna crisis ".

Ante esto, Yuyito no se quedó callada y respondió: “Ponen a cada rato ‘crisis’. No hay ninguna crisis". Ante las constantes preguntas, la conductora aseguró que no intentará desmentir las versiones de separación con fotografías u otras acciones en las redes sociales: “Tampoco voy a hacer esto de ‘amor, vamos a sacarnos una foto para demostrar’. No va más eso. Yo no me voy a sacar más fotos para demostrar. No muestro chats para demostrar nada, entiendo que hay gente que lo hace, yo no lo voy a hacer. Dentro de la relación nuestra no caben estas cosas, no van, no es nuestro lenguaje”.