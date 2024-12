Polémica frase de un diputado de La Libertad Avanza sobre los jubilados de PAMI: "No creo que se mueran si no toman los medicamentos"

El PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral), dirigida por Esteban Leguízamo , modificó las condiciones para acceder a medicamentos gratuitos y generó diferentes reacciones del arco político. Sobre la medida, Julio Moreno Ovalle , diputado nacional por La Libertad Avanza afirmó que la preocupación de los afiliados respecto a la adquisición de los remedios " no es para tanto ".

Moreno Ovello es economista y se desempeña, desde 2023, como Diputado nacional por la provincia de Salta. “No creo que los jubilados se mueran si no toman los medicamentos . Lo que se quiere impedir es la lucha contra el déficit fiscal que lleva adelante el Gobierno ", sentenció el legislador.

Ante las diferentes críticas, cómo el comunicado que publicó la UCR criticando al gobierno de Javier Milei por la medida, el diputado nacional Moreno Ovello buscó bajar el tono del debate y en declaraciones aseguró que si algún jubilado no puede cuenta con el dinero para obtener el medicamento "algún familiar se lo puede comprar". Además, el legislador afirmó que, desde la oposición “se intenta victimizar a los jubilados” y que “no es tan grave” que no puedan acceder de forma gratuita a los medicamentos.