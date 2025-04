La guerra comercial de Donald Trump entra en una nueva fase: ¿qué impacto se espera para Bitcoin y las criptomonedas?

Los expertos advierten que el futuro de Bitcoin dependerá de la magnitud de las medidas comerciales . Por ejemplo, si Trump no intensifica los aranceles más allá de lo que ya dijo, BTC podría continuar su repunte, en particular tras la publicación del informe de empleo no agrícola del próximo viernes. Sin embargo, el nivel de los u$s90.000 se perfila como una resistencia clave.

Por el contrario, si Trump endurece las tarifas sobre China, México y Canadá, la presión sobre el mercado podría aumentar, y aquí habría una reacción negativa en Bitcoin, altcoins y todos los activos de riesgo.

El impacto de los aranceles en las criptomonedas

Matias Part, analista de Bitget comenta, en declaraciones a Ámbito, que la incertidumbre generada por las medidas arancelarias agresivas podría debilitar la confianza en los activos tradicionales y favorecer a Bitcoin, esto al ser considerado por muchos inversores como un refugio alternativo.

Part indica que en un escenario donde se impongan aranceles severos, es posible que la presión sobre el dólar provoque una mayor volatilidad. Y es que históricamente, en momentos de tensión económica, se observó un incremento en la demanda de activos menos dependientes de la economía tradicional. Bitcoin, cuya capitalización ronda los u$s450 mil millones, mostró en ocasiones anteriores que, ante crisis o incertidumbre, muchos inversores lo usan como herramienta para diversificar riesgos.

Por otro lado, el analista cripto plantea que si la medida de Trump se implementa de forma gradual o moderada, es factible que el impacto en la economía sea contenido. En este caso, el sistema financiero podría absorber mejor las tensiones sin generar un éxodo masivo hacia las criptomonedas. "Sin embargo, la percepción de riesgo, aun en un escenario más suave, podría estimular a algunos inversores a reestructurar sus portafolios, incrementando la presencia de Bitcoin", anticipa Part.

Bitcoin.png Trump avanza con su política arancelaria: impacto inmediato en Bitcoin y los mercados globales.

Por su parte, Matías Alberti, country manager de Coinbase en Argentina, plantea que a pesar de que los aranceles de Trump se activen el 2 de abril, los vientos de cola regulatorios para las criptomonedas continúan en EEUU. "Trump destacó esta política en la Cumbre de Activos Digitales y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés) organizó la primera de cinco mesas redondas de 'Crypto Task Force el 21' de marzo pasado", dice el experto, lo cual refuerza la retórica pro cripto del mandatario estadounidense.

En cuanto a las stablecoins, Alberti recuerda que la Cámara de Representantes de EEUU presentó un borrador de la Ley STABLE (Stablecoin Transparency and Accountability for a Better Ledger Economy), que busca reforzar la transparencia y regulación de estos activos digitales. Al mismo tiempo, World Liberty Financial planea lanzar una stablecoin respaldada por bonos del Tesoro, mientras que Fidelity Investments avanza en pruebas con stablecoins vinculadas al dólar.

De acuerdo a Coinbase, la estrategia de lanzamiento de stablecoin de Wyoming es particularmente interesante, ya que sugiere con más fuerza que la tokenización puede ser un fenómeno multicadena a largo plazo, aunque hoy está fuertemente centrada en Ethereum.

Perspectivas en el corto plazo para las criptomonedas

Si se imponen aranceles agresivos de forma inesperada, el efecto inmediato podría ser una fuerte depreciación del dólar y una marcada volatilidad en los mercados tradicionales. En este contexto, Bitcoin podría experimentar una volatilidad muy alta aunque ya comienza a valorizarse como refugio frente a la incertidumbre.

"Históricamente, en crisis similares, la criptomoneda ha registrado incrementos de hasta el 15% en periodos de alta tensión económica. La rápida fuga de capitales hacia activos descentralizados podría aumentar significativamente la demanda, impulsando su precio en el corto plazo", sentencia Part.

Y en caso de que la medida se introduzca de forma paulatina, los efectos sobre la economía serían menos drásticos. Una política arancelaria moderada permitiría que los mercados se ajusten progresivamente, lo que limitaría la depreciación del dólar. "Aquí, Bitcoin actuaría más como un complemento a una cartera diversificada. Los inversores, aunque atentos a las señales de riesgo, no se precipitarían en una migración masiva, por lo que el aumento en la demanda de criptomonedas sería moderado y gradual", concluye Part.

A corto plazo, la volatilidad parece asegurada. Sin embargo, si las condiciones macroeconómicas se deterioran y las políticas de EEUU generan inestabilidad, Bitcoin podría consolidarse aún más como una alternativa al sistema financiero tradicional. Con el 2 de abril como punto de inflexión para la política comercial estadounidense, los mercados se preparan para una nueva fase de ajustes e incertidumbre.