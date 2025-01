Ramiro Marra, afuera del oficialismo: la trastienda de la jugada de Karina Milei

La salida del legislador de las filas del oficialismo no sorprendió a nadie en el Gobierno. Cómo fue el detrás de escena de su expulsión.

La expulsión de Ramiro Marra de La Libertad Avanza no sorprendió a nadie en Casa Rosada ni en el entorno del legislador, en donde sabían que el economista tenía los días contados en las filas del oficialismo. En ambas terminales admiten además que la jugada "fue toda de El Jefe", es decir, de Karina Milei , quien lo tenía entre ceja y ceja desde hace tiempo.

La hermana del Presidente ingresó airosa este jueves por la explanada ubicada sobre la avenida Rivadavia junto a su perro Thor, con rumbo a la reunión de la mesa chica de Javier Milei. No es para menos: en una misma semana logró quitar del camino a dos personas que no gozaban de su confianza -factor sine qua non- para permanecer en LLA. Además de Marra, el otro caído en desgracia fue el exsecretario de Prensa, Eduardo Serenellini.