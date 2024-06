Pilar Ramírez arma bloque LLA en la Legislatura porteña

Antes, se habían alineado seis legisladores, del bloque porteño de nueve bancas de LLA, tras Ramírez para desplazar a Marra de la conducción. Pero en mayo pasado, cuando se iniciaba la sesión en la que se votó una ampliación presupuestaria para el Gobierno porteño, Marra presentó una carta dirigida a la presidenta de la Legislatura, Clara Muzzio , como indican los protocolos. Decía allí que había constituido el bloque La Libertad Avanza y que era el titular de esa bancada. Se consideró una retirada de su propia voluntad. La nota fue enviada a la Junta de Ética y Reglamento de la Legislatura, también como se estila ya que no hubo votos para tratar la controversia en el recinto.

Sigamos defendiendo los valores de la libertad, ¡VLLC! — María del Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) June 13, 2024

Marra quedaría con cinco diputados como ocurrió cuando el mes pasado presentó nota comunicando la separación de la bancada.

Como sea, el diputado pidió disculpas en el recinto por la situación. Aseguró que se acababa de enterar de la movida y se mostró molesto porque "no vinieron a hablar". También dijo que era amigo de Javier Milei. "¿Y yo que culpa tengo de tener un amigo presidente?", se preguntó Marra. Inclusive dijo que no tenía ningún cargo en el Gobierno nacional porque no quería cargos.

Así como en mayo, Pilar Ramírez calificó de "improcedente" la movida de Marra, ahora en junio, la legisladora le devolvió la jugada y anticipa que peleará por recuperar el bloque y su titularidad.

