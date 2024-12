Senado: el PRO adhirió a la convocatoria peronista pero propuso suspender a Edgardo Kueider en lugar de expulsarlo

El senador entrerriano, que ya pidió licencia (lo que no lo priva de su banca en la Cámara) y fue expulsado del Partido Justicialista , se encuentra transitando un arresto domiciliario en Paraguay por intentar ingresar al país con más de u$s 200.000 , a lo que se suman nuevas denuncias a nivel federal en el país.

La noticia la dio el cordobés Luis Juez, uno de los referentes del bloque en el Senado. "Acabamos de tomar la decisión, vamos a bajar a esa convocatoria. Vamos a concurrir y vamos a dar quórum", afirmó en diálogo con Radio Con Vos y explicó que "siempre hemos combatido la corrupción y lo de Kueider es un acto de corrupción e inmoralidad absolutamente manifiesto. Acá no podemos jugar a los distraídos. No podemos eludir el momento y la responsabilidad que nos toca".

Consultado por la investigación a Edgardo Kueider, que continúa en curso, Luis Juez opinó que "no estamos discutiendo el tipo penal, no nos corresponde. Estamos discutiendo si la inconducta es una inconducta que lastima y agravia". Sin embargo, la intención de la bancada sería suspenderlo, lo que implicaría que no pueda asumir su banca y que no tenga goce de sueldo entretanto no se resuelva su situación judicial, aunque no sería reemplazado.

