Sesión clave: el jueves se definiría el futuro de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla

Al menos por ahora, García-Mansilla tendría garantizado el rechazo de los 34 senadores de Unión por la Patria que cuestionan no solo que haya jurado tras ser nombrado por decreto, pese a que él mismo dijo en la audiencia pública que no aceptaría asumir por esa vía. Sino también, su ideología. Entre otros casos, el académico no comulga con la legalización del aborto. A los 34 de UP se le sumarían otros votos en contra, entre ellos, el de los senadores Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri. Ambos firmaron, en tándem, un dictamen de rechazo al pliego de García-Mansilla.