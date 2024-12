Teléfono descompuesto entre Gobierno y oposición por los pliegos, con fallos "sorpresa" de la Corte Suprema

La malograda aventura a lo Antonini Wilson del senador Edgardo Kueider, en Paraguay, eclosionó con fuerza en el Senado y complicó todos los frentes, el judicial incluido. Si existía alguna chance de negociación de cara a las sesiones extraordinarias para que ingresara algún pliego para la Corte Suprema, se complejizaron más . El que más fuerza hacía para lograrlo era Ariel Lijo que –con el noveno voto de comisión aportado por la kirchnerista Lucía Corpacci- se veía con una mínima chance de entrar en el temario, al menos hasta que aparezca el decreto definitivo. Como ya adelantó Ámbito , el juez federal rechaza cualquier escenario de asumir “en comisión” por decreto del Ejecutivo. Si hasta ahora no lo dijo en voz alta es porque teme que, encima, el Gobierno se vengue retirando su pliego .

En la misma esta Manuel García Mansilla (o “Sinsilla, como lo burlan los libertarios) que, en la realidad piensa lo mismo que Lijo, pero que sufre las presiones del Triángulo de Hierro para defender la postura de la constitucionalidad de los nombramientos bajo ese mecanismo. Por las dudas, y en un gesto más desesperado, hizo llegar un mensaje al campamento de Cristina Kirchner referido a que podría acompañar alguna postura favorable a la ex presidenta en alguna de las causas que la rodean. En el Instituto Patria le estamparon el sello de recibido al gesto. Ni lo piensan: solo se destrabaría todo si el Gobierno lo baja y entrega la silla para una mujer propuesta desde la trinchera K. Pero el teléfono está descompuesto. Todos se sorprenden de que no haya llamados a los senadores para acordar. Hay una explicación: si los pliegos van o no a extraordinarias lo definirá el propio Javier Milei. En el mismo esquema del gobierno esperan una respuesta a un tema que ya escaló.