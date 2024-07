Un senador criticó a Javier Milei por su interna con Victoria Villarruel: "Está rodeado de obsecuentes"

"Generan pérdida de credibilidad y de confianza. Si te desviás del objetivo que nos trajo, los resultados no van a ser los deseados . Vengo planteando absolutamente todo lo que nos corre del objetivo, desde el primer momento, porque creo que es la manera de colaborar, no siendo obsecuente. Ya vimos la consecuencia de los obsecuentes en nuestra historia", resaltó.

Asimismo, manifestó: "Cuando uno echa a toda persona que no está de acuerdo con lo que opinás, t e terminás rodeando de obsecuentes y es lo que le pasa hoy al Presidente.

Francisco Paoltroni Senado Francisco Paoltroni se posicionó a favor de Victoria Villarruel en el debate interno.

"Villarruel no es obsecuente y está mal ir en contra de ella. No hay nada más alejado de las ideas liberales. En política, es poco común decir lo que pensás de manera transparente y yo siempre digo lo que creo. La palabra es uno de los mayores valores que me representa", agregó.

Manuel Adorni confirmó que Javier Milei y Victoria Villarruel no se hablan desde hace días

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a la tensión entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, a raíz de la polémica por la canción con connotaciones racistas que entonó la selección argentina luego de ganar la Copa América 2024.

“El tema generó un ruido mediático que no debió generarse. Es un tema en donde no estamos de acuerdo, hay opiniones personales entremezcladas con pasiones futboleras y pasiones de gobiernos”, expresó el funcionario este martes en su conferencia de prensa en Casa Rosada.

“No generó ninguna rispidez, solo fue un comentario que no representaba la decisión del Gobierno. Hizo más ruido que lo que fue, fue una pavada”. Tras ello el funcionario confirmó que el presidente Javier Milei y su vice “no hablaron en estos días”.