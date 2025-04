EN VIVO: la basílica de San Pedro abrió sus puertas para el último día del adiós al papa Francisco

Live Blog Post

El exvocero del papa Francisco destacó que "se jugó a fondo para producir un cambio en la Iglesia"

El exvocero de Jorge Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires, Roberto Dabusti, destacó que, durante su papado, Francisco fue un "provocador" que "jugó a fondo para producir un cambio en la Iglesia".

Dabusti fue entrevistado por C5N desde la plaza San Pedro, el epicentro del Vaticano, y aseguró que los argentinos recién "a la larga nos vamos a dar cuenta de lo que tuvimos como Papa".

En ese sentido, sostuvo: "Como decimos los católicos, el grano de trigo tiene que morir para que dé sus frutos. A la larga y a la perspectiva, los argentinos nos vamos a dar cuenta de lo que tuvimos como Papa", dijo el exvocero, quien originalmente había viajado a Roma para participar de la canonización de Carlo Acutis, aunque todo ese plan cambió a partir del fallecimiento del Sumo Pontífice.

"A veces no lo supimos leer. Yo soy el primero en decir que a veces no lo entendíamos cuando hacía alguna cosa. Él era un provocador, de ir siempre fondo, como fue a fondo el domingo pasado, cuando salió con el papamóvil a pesar de no tener la fuerza. Desgastó su vida por la Iglesia y por cada una de las personas. Y jugó a fondo para producir un gran cambio. Creo que eso no va a poder tener una vuelta atrás", destacó para cerrar.