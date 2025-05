Vialidad: Procurador pidió a la Corte Suprema que eleve la condena a 12 años para Cristina Kirchner

La Procuración General emitió su dictamen no vinculante en la causa conocida como Vialidad.

Con la firma del procurador interino Eduardo Casal se quejó de que la Cámara de Casación hubiese ratificado las absoluciones por asociación ilícita, tal como lo había hecho el Tribunal Oral Federal N°2. Para eso, abundó en cuestiones técnicas durante el primer tramo del escrito por los cuales consideraba que no había sido correcto el enfoque que rechazó la aplicación de esa figura. El caso ahora cuenta con todos los elementos para que la Corte Suprema pueda resolverlo, aunque sin plazos .

"El fiscal general explicó, con toda razón, que no hay, en cambio, ninguna justificación para acudir a ese artificio cuando de lo que se trata aquí es de la adjudicación fraudulenta de cincuenta y un contratos de obra pública dentro de un esquema comprobado de corrupción", afirmó en su escrito de 13 carillas. "Contrariamente a lo que estableció el a quo, que efectivamente la organización haya concretado un solo plan no es incompatible con la figura de la asociación ilícita, cuya configuración no depende de ejecución alguna", concluyó.