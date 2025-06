Axel Kicillof: "Vamos a convocar a una mesa para hacer una lista conjunta para ponerle un freno a Javier Milei"

El mandatario aseguró que se reunió con la expresidenta Cristina Kirchner , en los días previos a que se confirmara su condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, para analizar su candidatura y cómo quedaría conformada la lista de unidad. Sin embargo, tras el fallo de la Corte Suprema la titular del PJ no podrá presentarse a la tercera sección electoral de la Provincia como estaba previsto y tendrán que reconfigurar el plan.

"Me había reunido el jueves anterior a la condena con Cristina empezando a diseñar una mesa, que voy a convocar ahora para empezar a hablar de hacer una mesa conjunta. Es un compromiso, estos días fueron complicados ", dijo durante una entrevista en C5N.

Tras ser consultado por un eventual reemplazo de Máximo Kirchner a Cristina en la tercera sección electoral, Kicillof respondió: "No hay vetos. Lo que se plantea es que las candidaturas sean las más competitivas".

"Tiene que ser una estrategia electoral, respetuosa de cada uno de los sectores y sus representatividades pero que permita ponerle un freno a Milei", agregó sobre el armado de la lista dentro del peronismo. Además reconoció que hay "conversaciones e intentos" para acercarse a otros partidos.

Respecto al próximo proceso electoral, analizó: "Hace 20 años el peronismo no gana una intermedia. Han sido elecciones complicadas, tanto en la Provincia como en la Nación. Hay que movilizar, se ha visto en otras provincias que la participación del electorado fue muy bajo. Hay que llevar los debates y comprender cuál es el objetivo del voto. Hoy prácticamente no hay sectores en la sociedad que no estén afectados por las políticas de Milei".

Fuerte crítica de Axel Kicillof contra la condena a Cristina Kirchner

El gobernador bonaerense remarcó que la condena contra la expresidenta es "gravísima": "Es inocente y condenada de todas formas. Crónica de una condena anunciada. Yo creo que se está viviendo un clima de odio, de persecución, antidemocrático y represivo. Responsabilizo a Javier Milei: hay odio contra periodistas, artistas, contra todo el que opina distinto".

A su vez, se refirió a la manifestación en apoyo a la titular del PJ que se llevó a cabo en la Plaza de Mayo la semana pasada y sostuvo que fue "en paz porque no estaba Bullrich instigando ni todo el aparato que tienen para provocar" y aseguró que los presentes "dejaron en claro que hay que ponerle un freno a Milei".

"Vienen construyendo esto con varias causas y con un Poder Judicial que desempeña el papel de un partido. No hay que pasar por alto que es una derecha mucho más agresiva y desinhibida. Lo que está pasando es gravísimo", alertó el mandatario.

Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei y cuestionó el plan económico del Gobierno

Respecto a la situación en la provincia de Buenos Aires, Kicillof arremetió contra Milei y sostuvo que "está todo parado, la gente no llega a fin de mes": "Nos está llevando a casi 10 puntos de desempleo en el Conurbano", lanzó. "Uno recuerda planes de estabilización de los precios como este que consisten en planchar el dólar y reprimir los salarios y las jubilaciones, destruir el mercado interno, el poder de compra, el trabajo formal. Una vez que cae la demanda cae la producción y luego el empleo. Eso es lo que estamos viendo", agregó.

"Desde que asumió Milei hasta ahora computo en 30 millones de millones los recursos que perdieron las provincias. En conceptos de recursos no automáticos y distribuciones que se hacen por ley y del otro la caída de la coparticipación. La crisis económica afecta también a los recursos que se distribuyen de manera automática. Es un 35% menos los recursos que recibieron las provincias desde que llegó al gobierno", señaló.

En ese sentido, explicó, luego de la reunión que mantuvo con todos los gobernadores del país: "Qué problema hay: las demandas, las necesidades, las respuestas que hay que dar desde las provincias y los municipios crecen exponencialmente. Todos los gobernadores estamos reclamando que fondos que se apropió el gobierno nacional como los ATN y los fondos que provienen de los impuestos a los combustibles vayan a las provincias. Eso no va a afectar el superávit ni las cuentas públicas del gobierno nacional pero corresponden a las provincias".

Respecto a la situación del país, apuntó: "Este modelo se sostiene con endeudamiento creciente. El que le genera los mayores problemas financieros y cambiarios a la Argentina es el Fondo Monetario Internacional. Los préstamos a Macri y Milei son políticos, no técnicos".

A su vez, cuestionó la gestión del Gobierno: "Ahorran en algunas cosas y hay bolsillo payaso para favorecer a determinados sectores y sostener determinadas políticas".