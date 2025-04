El problema de la memoria llena en el celular: el truco para limpiar el dispositivo

A menudo, esta saturación no se debe a la instalación de aplicaciones ni al almacenamiento consciente de archivos multimedia, sino a un problema menos obvio, la acumulación de archivos temporales, caché de aplicaciones y datos residuales que no se eliminan automáticamente.

Los archivos suelen almacenarse como caché para agilizar operaciones futuras, como cargar imágenes previamente vistas o mantener sesiones abiertas. No obstante, muchas aplicaciones no gestionan adecuadamente estos datos y no los eliminan una vez que ya no son necesarios. Por ejemplo, WhatsApp conserva copias de fotos, videos, mensajes de voz y documentos, incluso después de que el usuario los haya eliminado de los chats. De manera similar, plataformas como TikTok y Facebook almacenan grandes cantidades de datos en segundo plano sin que el usuario lo note.