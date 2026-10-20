EEUU prohíbe el uso de DeepSeek en agencias federales

La medida del gobierno de Donald Trump alega una posible "amenaza a la seguridad nacional". Desde Beijing, rechazaron la decisión y llamaron a no politizar cuestiones tecnológicas.

Archivo. EEUU, China y un nuevo capítulo en la tensión por el desarrollo de la IA.

La tensión entre Estados Unidos y China en medio de la carrera por la IA sumó un nuevo capítulo. El pasado lunes, la administración de Donald Trump prohibió a las agencias gubernamentales civiles el uso de productos o servicios de la empresa china de inteligencia artificial DeepSeek , una de las líderes en el ecosistema del gigante asiático, bajo el la justificación de resguardar la "seguridad nacional".

La medida fue comunicada por el Departamento de Seguridad Nacional a través del sitio web del Registro Federal. El mismo detalla que las agencias federales deberán eliminar cualquier producto de la empresa china de sus sistemas.

La tensión entre la administración estadounidense con su homóloga china no es novedad. Ambas potencias libran en la actualidad una batalla por tomar el liderazgo en el desarrollo de modelos de frontera de inteligencia artificial.

En este sentido, desde que el modelo R1 de Deepseek fue lanzado el 20 de enero de 2025 y sacudió a los mercados globales, la empresa fue seguida de cerca por parte de los legisladores estadounidenses, que consideran que estas herramientas reflejan un potencial peligro para la seguridad nacional.

Las autoridades estadounidenses justificaron las restricciones por los riesgos vinculados con el manejo de información de los usuarios. En una orden firmada por Mullin durante el mes de julio y enviada con copia al director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, la administración advirtió que DeepSeek recopiló cantidades significativas de datos potencialmente sensibles que podrían terminar en manos del gobierno chino , en virtud de las leyes de seguridad de la información de ese país. La medida citó una ley de 2018 destinada a mejorar la seguridad de las adquisiciones del gobierno federal.

Archivo. DeepSeek, vetado en agencias federales de Estados Unidos.

Las preocupaciones sobre los vínculos de la compañía con Beijing ya habían sido planteadas por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China, que en abril de 2025 calificó esos vínculos como “significativos”. En ese momento, los legisladores propusieron una ley para obligar a retirar el software de DeepSeek de los sistemas federales.

Las restricciones se suman a otras iniciativas para limitar el acceso a la herramienta en organismos públicos. En enero de 2025, la Agencia de Sistemas de Información de Defensa del Pentágono bloqueó el acceso al chatbot. La Armada estadounidense, por su parte, cuenta con directrices que desaconsejan el uso de sistemas de inteligencia artificial de código abierto en tareas oficiales. Varios estados también impusieron límites a su utilización.

El conflicto no se reduce al veto impulsado el lunes. DeepSeek y otros desarrolladores chinos de inteligencia artificial fueron acusados por agencias de seguridad nacional estadounidenses de extraer de manera sistemática conocimiento patentado de compañías de Estados Unidos para desarrollar modelos competidores.

En febrero, OpenAI advirtió a legisladores estadounidenses que DeepSeek utilizaba una técnica conocida como destilación para extraer datos de los principales sistemas de inteligencia artificial estadounidenses y desarrollar su chatbot R1.

La disputa también abarca las restricciones al acceso chino a los chips más avanzados del mundo y a las máquinas necesarias para fabricarlos. En paralelo, Beijing presentó la semana pasada una propuesta para incorporar tecnologías avanzadas de inteligencia artificial a su lista de control de exportaciones, lo que podría limitar las transferencias internacionales de determinados desarrollos.

El borrador contempla 23 tecnologías, entre ellas modelos de lenguaje complejos, agentes de inteligencia artificial, diseños de chips y clústeres de computación. Las restricciones propuestas incluirían los pesos de los modelos y el código fuente de productos que superen determinados umbrales de rendimiento.

La respuesta de China

Tras la decisión de la Casa Blanca, China mostró su rechazo al veto y aseguró que defenderá los intereses de sus empresas. En detalle, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, afirmó el martes que Beijing “salvaguardará resueltamente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas” al ser consultada sobre la medida estadounidense.

Ambos mandatarios tienen previsto reunirse durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), con la IA en el horizonte. X: @PDChina

“China se opone de manera consistente a la ampliación excesiva del concepto de seguridad nacional y a la politización de cuestiones científicas, tecnológicas, económicas y comerciales”, sostuvo Mao durante una conferencia de prensa.

El nuevo capítulo de tensiones tecnológicas se producen antes del encuentro previsto entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, a mediados de noviembre. Ambos mandatarios tienen previsto reunirse durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en Shenzhen, China.