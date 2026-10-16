La inversión en IA le mete presión a la inflación de EEUU y le suma competencia a los bonos del Tesoro

La Reserva Federal, organismos internacionales y analistas coinciden que en los gastos a gran escala que están realizando las empresas tecnológicas son uno de los factores que están impulsando la inflación a nivel global, con especial énfasis en Estados Unidos.

Si la guerra en Medio Oriente supuso un shock externo que atenta contra que la inflación de EEUU alcance la meta del 2% interanual que tiene la Reserva Federal (Fed) , existe otro obstáculo que dificulta eso, pero que se encuentra dentro del propio territorio norteamericano: las grandes empresas tecnológicas que invierten miles de millones de dólares en la construcción de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) .

Entre 2025 y 2026, Meta, Amazon, Microsoft y Alphabet — la casa matriz de Google —, se comprometieron a invertir aproximadamente u$s1,12 billones en gastos de capital , la inmensa mayoría de los cuales se destinará a infraestructura relacionada con la IA .

A modo de comparación, un informe de Eco3min calculó que si se ajusta por inflación, ese nivel gasto es tres veces más alto que la combinación de lo utilizado en el Programa Apolo que envió al hombre a la Luna , el Plan Marshall que recontruyó Europa después de la Segunda Guerra Mundial y el Proyecto Manhattan que desarrolló la bomba atómica .

Ese nivel de inversión es tal, que durante el último tiempo se acuñó el término "hyperscaler" (hiperescaladora), para definir al selecto grupo de empresas tecnológicas capaces de diseñar, construir y operar enormes infraestructuras de computación a escala masiva.

La economista de GMA Capital , Rocio Bisang , explicó a Ámbito que " el crecimiento de las tecnológicas implica una demanda de recursos muy grande (infraestructura, semiconductores y energía) que puede generar cuellos de botella e impulsar algunos precios al alza".

El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) se hizo eco de esto en la actualización de sus Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés) que presentó hace unos días en Tailandia: "Si bien impulsa la actividad, el auge de la inversión en IA está contribuyendo a las presiones inflacionarias y a la fragilidad financiera. Se trata de un choque de demanda de gran magnitud y concentrado en el inicio del ciclo".

El informé detalló que el gasto en semiconductores, centros de datos, infraestructura en la nube, generación de electricidad, conexiones a la red eléctrica, sistemas de refrigeración e inmuebles especializados aumenta la demanda de bienes de capital, servicios de construcción, terrenos, energía y mano de obra calificada "antes de que se hayan materializado mejoras generalizadas en la productividad".

Si bien el FMI planteó que "los efectos indirectos sobre la inflación subyacente en las principales economías parecen ser limitados hasta el momento, en las economías que ya operan cerca de su capacidad máxima, una mayor demanda puede impulsar pronto los precios de manera más generalizada".

EEUU: el epicentro de la "inflación por IA"

Estados Unidos es el lugar donde más protagonismo está teniendo ese impacto en los precios. Por ejemplo, a finales de septiembre la miembro de la Fed, Lisa Cook, afirmó que los costos de la electricidad y el agua subieron alrededor de un 5% en el último año, "lo que podría atribuirse en parte a la IA". Por su parte, los precios de los bienes básicos —"que mostraban una tendencia a la baja antes de la pandemia"— registran un ritmo anual superior al 3%.

El propio presidente de la Fed, Kevin Warsh, se refirió de manera extensa al tema este viernes en un presentación organizada por el FMI en Bangkok. Allí, el titular del banco central norteamericano reconoció que ese gasto de capital está generando un shock por el lado de la demanda antes de que pueda llegar a convertirse en un shock de oferta.

Es decir, que la inversión masiva en IA presiona en los precios hoy y los alivia recién más adelante, producto de un salto en la productividad que generaría deflación. Sin embargo, también señaló que el camino a ese crecimiento más rápido en productividad será "muy accidentado" en el sector de la economía real .

Curiosamente, el propio Fondo en su informe dejó abierta la pregunta a si eso sucederá: "Queda por ver si este impacto positivo en la demanda se transformará, a largo plazo, en un impacto positivo en la oferta al generar un crecimiento más rápido de la productividad".

Inflación en EEUU: ¿La inversión en IA es un nuevo obstáculo para la Fed? Foto: Fox News

El gasto masivo también complica a los bonos de EEUU

La fuerte volatilidad durante los últimas semanas en los mercados internacionales de deuda soberana también fue causada, en parte, por el incremento del gasto de capital por parte de las grandes tecnológicas. "Las empresas tecnológicas tienen necesidades de financiamiento muy altas y compiten por esos fondos con el Tesoro de EEUU, lo que hace que el precio de sus bonos caiga y aumente la tasa", comentó Bisang a este medio.

De manera complementaria, el economista de Portfolio Personal Inversores (PPI), Martín Cordeviola, señaló a Ámbito que uno de los factores que impulsan los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU "es el enorme volumen de gasto simultáneo" que proviene de tres frentes, tanto públicas como privadas.

"Por un lado, el Estado, entre prestaciones sociales y gasto de defensa. Por otro, los hogares, que ahorran cada vez menos. Y, en tercer lugar, los hyperscalers, que vuelcan cifras récord en infraestructura de inteligencia artificial. Con esa demanda agregada empujando los precios, el mercado asume que la Fed no tiene margen para aflojar, justificando los niveles actuales de tasas", detalló el experto.

El economista comentó que cuando alguna de esas tres patas da señales de desaceleración, los rendimientos de los bonos de EEUU tienen que ceder, "y la que muestra señales de fatiga esta semana es la de la IA". Por ejemplo, citó el hecho de que los rendimientos de los bonos corporativos de la empresa tecnológica CoreWeave "están bajo presión", la facturación de Anthropic "pasó a ser tema de discusión" y los fabricantes de chips acumulan varias ruedas a la baja.

Dos tendencias contrapuestas

Por su parte, Bisang mencionó que la suba de los bonos corporativos y del Tesoro también están generando una desaceleración de la demanda de otros sectores de la economía norteamericana, debido a que el financiamiento se encarece para el resto de las empresas y aparece un efecto de "crowding out", donde una parte del capital se redirige hacia proyectos con mejores retornos.

Eso también genera un cambio en la composición de los fondos de inversión, debido que el dinero que antes se colocaba en otras empresas — bancos, aerolíneas, consumo masivo —, "ahora migra hacia Treasuries o corporativos vinculados a la IA, porque el rendimiento es elevado y son más seguros".

"Para esas empresas, financiarse se vuelve mucho más caro y hay inversiones que no se realizan. Entonces la economía termina enfriándose", subrayó. Y agregó que "la pregunta es qué efecto gana", en referencia a la suba de precios por las inversiones en IA o la baja de la demanda por la menor inversión por parte de los otros sectores.