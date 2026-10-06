DeepSeek busca recaudar casi u$s12.000 millones en una nueva ronda de financiación

La startup china de inteligencia artificial busca al menos 80.000 millones de yuanes, aunque el monto final podría acercarse a los 100.000 millones. En paralelo, también prepara su salida a la bolsa, junto a Moonshot, otra de las principales tecnológicas del gigante asiático.

Archivo. A la espera de su salida a la bolsa, Deepseek busca cerrar una nueva ronda de financiación.

La startup china de inteligencia artificial DeepSeek está cerca de conseguir al menos 80.000 millones de yuanes, unos u$s11.930 millones , en su última ronda de financiación. Inicialmente, la compañía había establecido inicialmente un objetivo de unos 50.000 millones de yuanes, pero la demanda de los inversores superó las expectativas tras el lanzamiento de su último modelo de inteligencia artificial.

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Entre los principales aportantes de la ronda se encuentran el fabricante chino de baterías CATL y Tencent Holdings. Según informó el medio Bloomberg a raíz de declaraciones de fuentes familiarizadas con el asunto, la recaudación final podría acercarse a los 100.000 millones de yuanes, casi u$s15.000 millones.

La posible ronda de financiación por encima de las expectativas se da en medio de un crecimiento de la compañía china. Recientemente, se asoció recientemente con Huawei Technologies para desarrollar herramientas de programación optimizadas para los chips de inteligencia artificial Ascend de Huawei . El acuerdo pone de relieve los esfuerzos de China por reducir su dependencia del ecosistema de IA de Nvidia.

El mes pasado, DeepSeek lanzó su último modelo, DeepSeek-V4.1-Flash . La empresa afirmó que fue diseñado para ofrecer mayores capacidades, una inferencia más rápida, una mayor capacidad de procesamiento y la posibilidad de escalar a modelos más grandes.

Dos de los desarrolladores de inteligencia artificial más seguidos de China avanzan hacia los mercados públicos mientras atraen nuevas inversiones. Moonshot AI, creadora del chatbot Kimi , prepara una posible salida a Bolsa en Hong Kong.

Moonshot AI, con sede en Pekín, completó su última ronda de financiación privada con una valoración cercana a u$s50.000 millones, frente a los u$s31.500 millones de la ronda realizada este verano, según Bloomberg, que citó a personas familiarizadas con la operación.

La compañía prepara ahora una oferta pública inicial en Hong Kong para el primer trimestre de 2027. La operación podría recaudar hasta u$s5.000 millones, aunque el calendario todavía podría modificarse.

Como parte de los preparativos, Moonshot AI comenzó a organizar reuniones preliminares para evaluar el interés de los inversores,. Bank of America coordina la operación, mientras que China International Capital Corp, Deutsche Bank y Goldman Sachs participan como bancos colocadores, según Bloomberg.

Moonshot AI, con sede en Pekín, completó su última ronda de financiación privada con una valoración cercana a u$s50.000 millones. Imagen creada con IA

Los ingresos recurrentes anuales de la compañía pasaron de u$s300 millones en junio a alrededor de u$s1.000 millones y se espera que alcancen los u$s2.000 millones en diciembre.

Moonshot AI fue fundada a comienzos de 2023 por Yang Zhilin, graduado de la Universidad de Tsinghua, quien anteriormente trabajó en Meta AI y Google Brain. La empresa cuenta con el respaldo de Alibaba y Tencent, operador de WeChat, y llamó la atención mundial en julio con su modelo abierto Kimi K3.

Además de la ronda de financiación, DeepSeek contrató a la correduría china CITIC Securities para preparar una posible salida al STAR Market de Shanghái, un mercado destinado a compañías tecnológicas. Por el momento, el calendario, la valoración y el tamaño de una eventual operación no fueron definidos ni hechos públicos.

En paralelo, ambas compañías están siendo investigadas por la Administración del Ciberespacio de China, el regulador de internet del país, según informaciones del mes pasado. El objetivo es determinar si derivaron datos sensibles de usuarios hacia Claude, el chatbot de la empresa estadounidense Anthropic.