De Mendiguren reiteró pedido de ayuda a pymes y exigió "discutir una política industrial"

El dirigente de la Unión Industrial Argentina y diputado nacional del massismo José Ignacio de Mendiguren afirmó hoy que la reunión del lunes próximo entre el gobierno nacional y la conducción de la UIA "debe servir para discutir una política industrial", y reiteró su pedido de ayuda a las pymes afectadas por las importaciones.



De esta manera, el legislador del Frente Renovador se refirió al encuentro que mantendrán ese día el jefe de Gabinete, Marcos Peña, junto al ministro de Producción, Francisco Cabrera, con el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, y los vicepresidentes Luis Betnaza y Daniel Funes de Rioja.



"El problema no son las diferencias o el cruce de palabras entre dirigentes de la UIA y funcionarios. El problema es que no tenemos política industrial", afirmó el dirigente en un comunicado de prensa.



En ese sentido, De Mendiguren agregó que "el modelo especulativo-importador está destruyendo a la economía productiva, con más intensidad a las pymes. Eso no es otra cosa que menos puestos de trabajo genuino. Estamos importando valor y empleos que podría ser argentinos".



También señaló que "eso suma un problema extra: el modelo le está pegando a las pymes, que son el motor de la economía. Es el sector -concluyó- que en todo el país genera empleo con salarios registrados".