Ámbito Debate abre su ciclo 2026 con un evento sobre "Liderazgo Sostenible" + Seguir en









Será este miércoles a partir de las 9.00. Representantes de importantes compañías disertarán sobre el tema a lo largo de cuatro paneles moderados por periodistas de Ámbito.

Este miercoles arranca una nuevo ciclo de Ámbito Debate. Mariano Fuchila

En el marco de su agenda 2026, Ámbito Debate abre su ciclo de eventos con una temática clave para las empresas: Liderazgo Sostenible. La cita será este miércoles, a partir de las 9.00 en las oficinas de Dow Argentina, sede Catalinas.

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A lo largo de cuatro paneles, representantes de distintas compañías brindarán su mirada sobre el desarrollo sostenible y las iniciativas que sus empresas llevan adelante en un área que gana cada vez más terreno en el mundo corporativo.

Los paneles En el primer panel participarán Daniela Antoci, Gerenta de Sustentabilidad de PAE; Héctor Pelecanachis, Country HSE Manager de ABB Argentina, Uruguay y Paraguay y Juan Manuel Fernández Alves Dacunha, Director Ejecutivo de Conciencia.

El segundo panel estará integrado por Martin Bianchi, Senior Product Manager en Circular & Renewable Solutions en Dow; Claudia Kalinec, Directora de Pelco S.A. y Juan Manuel Medina, Gerente de Intitucionales y Comunicación de CampoLimpio.

En el tercer panel estarán Carolina Dal Bo, Gerenta de Sustentabilidad de Aeropuertos Argentina y Carola Baglietto, Gta. Senior Desarrollo Sustentable y Compromiso Social en Arcos Dorados.

El evento se cierra con el cuarto y último panel integrado por Flavio Fuertes, Director Ejecutivo del Pacto Global en la Argentina y Tomas Gutiérrez, Co fundador y CFO de Nideport. Auspician: PAE, ABB, Grupo Pelco, Phillips Morris Argentina, Arcos Dorados y Aeropuertos Argentina. Como es habitual, el evento se podrá seguir en vivo a través de ambito.com, del canal de YouTube de Ámbito y de ambito.com/ambito-debate.

Temas sostenibilidad