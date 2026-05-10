El mercado se entusiasma tras la mejora de la nota de Fitch y se viene un nuevo dato de inflación: las claves de la semana

La calificadora elevó la nota soberana de la Argentina y Moody’s dejó abierta la puerta a una futura mejora, aunque advirtió sobre el riesgo político y la inflación. En junio, el mercado también seguirá de cerca la revisión del MSCI, que podría volver a ubicar al país como “Mercado de Frontera”.

La última semana estuvo marcada por dos noticias clave vinculadas a las calificadoras de riesgo. En primer lugar, Fitch Ratings elevó la nota de la Argentina a B- -categoría considerada “altamente especulativa”- desde CCC+ -riesgo crediticio sustancial- , llevando al país nuevamente a niveles de calificación similares a los de 2018 y manteniendo una perspectiva estable.

La mejora respondió al reconocimiento de avances en el frente macroeconómico, especialmente en materia fiscal y financiera, aunque la inflación todavía continúa en niveles elevados y sigue siendo uno de los principales desafíos pendientes para el Gobierno. Sin embargo, la aceleración en la acumulación de reservas por parte del BCRA comenzó a mejorar las expectativas del mercado sobre la capacidad del país no solo para afrontar los compromisos de deuda de junio, sino también para fortalecer el “poder de fuego” de la autoridad monetaria de cara a un segundo semestre que ya no contará con el mismo nivel de liquidación de divisas del agro.

"La calificación de Argentina refleja una mejora estructural en los saldos fiscales y externos, avances en las reformas económicas, mejores perspectivas para la acumulación de reservas de divisas y nuestra expectativa de que el Gobierno obtendrá financiamiento suficiente para cubrir sus obligaciones de deuda", aseguró la agencia Fitch. A esto se le sumó la visita de Moody's a la Argentina, con un evento del que participó Ámbito y que dejó varias definiciones. En las últimas horas, Jaime Reusche, vicepresidente de Moody's, no descartó una posible mejora en la calificación soberana a partir de junio.

Tanto Fitch como Moody's dejaron dos señales amarillas a tener en cuenta para los próximos meses: el terreno político, que sigue empantanado y en los últimos días quedó muy atravesado por la agenda vinculada a Manuel Adorni , mostrando dificultades del Gobierno para posicionar su propia agenda; y, por otro lado, la dinámica de la inflación y una recuperación económica que sigue siendo heterogénea.

En cuanto a la inflación, los primeros relevamientos de mayo de consultoras como LCG y EcoGo ya anticipan una leve desaceleración del 0,1% en alimentos y bebidas, lo que muestra una inercia persistente, pese a que el número podría ubicarse más cerca del 2,5%. En actividad, si bien hubo mejoras en algunos indicadores, el crecimiento continúa muy concentrado en los sectores extractivos.

Más allá de estos puntos, ¿en qué lugar se encuentra la Argentina frente a sus comparables? Todavía queda terreno por recorrer. La deuda hard dollar opera con rendimientos cercanos al 10%, mientras que bonos similares de Bolivia, Egipto y Nigeria muestran TIRs de entre 8,8% y 6,7%, según GMA Capital.

"Dicho de otro modo, el mercado continúa asignándole a Argentina una penalidad diferencial pese a la mejora crediticia reciente", señaló la Alyc. La principal penalidad que enfrenta la Argentina sigue siendo su largo historial de incumplimientos, y no necesariamente los drivers actuales, que hasta el momento continúan jugando favorablemente.

Captura de pantalla 2026-05-10 150650 Gráfico de Grupo Galicia sobre los bonos soberanos argentinos y comparables

Hasta el momento, además de Moody's, también se espera que S&P -que mantiene la nota de Argentina en CCC+- pueda realizar algún cambio relevante.

De acuerdo con estimaciones de Research de Galicia, “los fundamentos macroeconómicos de la Argentina serían consistentes con un nivel de riesgo país entre 100 y 200 puntos inferior al actual”, aunque remarcan que el riesgo político y el mantenimiento de las restricciones cambiarias continúan siendo dos factores que juegan en contra.

Sobre este punto, en el encuentro con Moody's, Ámbito consultó cuánto pesa el sostenimiento de algunas restricciones cambiarias para una mejora en la calificación. Reusche respondió: "Típicamente es una de las variables que venimos observando. No vemos que el dólar se esté topando con las bandas superiores".

No obstante, aclaró que una mejora de la nota crediticia no reacciona automáticamente ni ante medidas de liberalización del cepo ni frente a episodios de volatilidad cambiaria. En ese sentido, destacó que el análisis se centra no en variables de corto plazo, sino en “cómo impactan en los fundamentos crediticios y tener una visión de más largo plazo”.

Bonos, MSCI y junio como mes clave

En ese contexto, según un análisis de Grupo Financiero Galicia, el GD35 -que actualmente opera con una Tasa Interna de Retorno (TIR) cercana al 9,6%- todavía ofrece valor relativo frente a otros países comparables, como Ecuador, que mantiene niveles de riesgo político similares a los de la Argentina, pero cotiza con spreads más comprimidos.

A su vez, junio aparece como un mes clave para la percepción internacional sobre los activos argentinos. Además de una posible definición de Moody's respecto de la nota crediticia del país, el mercado también espera la revisión anual del MSCI, que podría evaluar una mejora para la Argentina desde la categoría “Standalone” hacia “Mercado de Frontera”, una clasificación similar a la que el país había alcanzado durante 2018.

De concretarse ese cambio, la Argentina podría mejorar su posicionamiento frente a inversores internacionales y volver a ingresar en el radar de fondos globales que hoy tienen restricciones para invertir en mercados fuera de esos índices. Esto podría traducirse en un mayor flujo hacia activos argentinos, tanto en renta fija como en acciones, favoreciendo el desempeño de los bonos soberanos y colaborando con una compresión adicional del riesgo país, que todavía se mantiene en torno a los 500 puntos básicos.

La agenda económica de la semana

Lunes 11/5

La Ciudad de Buenos Aires publica el dato de inflación de abril.

El Tesoro da a conocer el menú de instrumentos de cara a la primera licitación de deuda de mayo.

China informa su IPC de abril.

Martes 12/5

Se conoce el IPC de abril de EEUU.

Alemania e India también revelan el IPC de abril.

Miércoles 13/5

El INDEC da a conocer la capacidad instalada de la industria (UCII) de marzo.

El Tesoro lleva a cabo la primera licitación de mayo.

Francia publica el IPC de abril.

Se conocen las solicitudes semanales de hipotecas en EEUU.

Se publican los balances de Adecco, TUI, Allianz, Siemens y Merck.

Jueves 14/5

El INDEC informa el índice de precios al consumidor (IPC) de abril.

Se publica la valorización mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) de abril.

Banco de Valores (VALO) presenta su balance corporativo del primer trimestre.

España revela el IPC de abril.

EEUU informa las solicitudes semanales de desempleo y las ventas minoristas de abril.

Viernes 15/5