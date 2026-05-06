San Juan: más de 150 líderes se reunieron para repensar el futuro productivo de la provincia

El evento “Construyendo Futuros Sostenibles”, declarado de Interés Ambiental y Social por la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan, reunió a líderes de empresas locales y nacionales, autoridades gubernamentales, de la academia y el tercer sector.

Entre los más de 150 asistentes había más de 120 líderes del sector privado, además de referentes legislativos, de las principales cámaras empresariales, académicos y el tercer sector

El Centro Ambiental Anchipurac fue sede de la tercera edición del encuentro “Construyendo Futuros Sostenibles en San Juan” para analizar el presente y construir el futuro productivo de la provincia. La iniciativa fue impulsada por Sistema B Argentina y las Empresas B Conexxión, DAMS y Broker Andino , con el apoyo del Gobierno de la Provincia San Juan y el Banco San Juan .

Entre los más de 150 asistentes había más de 120 líderes del sector privado , además de referentes legislativos, de las principales cámaras empresariales, académicos y el tercer sector. El evento fue declarado de Interés Ambiental y Social por la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan y contó con el Aval Académico de la Universidad Católica de Cuyo .

“Es un momento muy importante para San Juan, en el que tenemos que pensar en cómo construir futuros realmente sostenibles”, expresó Fernanda Mierez , Cofundadora y Copresidenta de Sistema B Argentina y socia del Estudio Beccar Varela . “La provincia vive ahora una oportunidad de crecimiento, pero solo será verdaderamente valioso si somos capaces de poner a las personas en el centro, cuidar los recursos naturales y pensar a largo plazo. No se trata de desarrollo económico o impacto socioambiental, sino de integrar ambas ”, añadió.

Gustavo Fernandez, Ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan , destacó la importancia de tener en cuenta el triple impacto: económico, social y ambiental . “Necesitamos una estrategia de desarrollo bajo esta mirada, no podemos quedarnos atados solo a una de estas dimensiones. La herramienta de Sistema B para evaluar y certificar a las empresas permite bajar a la realidad el concepto de sostenibilidad y hacerlo concreto”, dijo el funcionario.

“Nos enorgullece que estén aquí, Anchipurac es un emblema para nosotros y el ambiente es una política de Estado. Trabajamos de forma mancomunada con el sector productivo, que está presente acá”, agregó Federico Ríos Yañez, Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan.

Luego de la apertura institucional, se desarrolló la charla “Nuevo mindset: entender el presente para construir el futuro”, a cargo de Francisco Latorre Tallard, Gestor de Cambio en la Empresa B chilena Singulares, que compartió marcos concretos para interpretar el contexto y ampliar las posibilidades de acción. “El mindset es un conjunto de juicios sobre el mundo. Según lo que filtramos, son las historias que nos contamos. El lado positivo es que lo podemos desmantelar, reconstruir y remodelar”, dijo el referente. “Hoy la pregunta no es cómo queremos que sea percibida San Juan, sino qué están dispuestos a hacer cada uno de ustedes para que San Juan sea percibida con orgullo ”, agregó.

Voces locales para la transformación

Construyendo Futuros Sostenibles en San Juan 2026 (53)

El primer panel, “Puentes para la escala del desarrollo sostenible de San Juan”, fue moderado por María José Almerich, Socia de la Empresa B Conexxión. Fue una conversación entre actores clave del ecosistema que hoy tienen la capacidad de habilitar la escala del desarrollo sostenible en la provincia, desde distintos roles.

Nancy Picón, Diputada Nacional por San Juan, invitó a la audiencia a preguntarse “hacia dónde vamos, qué queremos, qué aportamos”, y destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado. “Desde el espacio político, nuestra función es escuchar y, a partir de la escucha, trabajar. La minería va a ser motor de crecimiento para muchos, va a generar muchos puestos de trabajo y oportunidades. Y va de la mano con la sostenibilidad, eso ya no se discute”, expresó.

Alberto Rositano, Gerente Corporativo de Minería de Banco San Juan, resaltó la importancia de “conectar desarrollo productivo con inversión y con el territorio”, así como la diversidad de la matriz productiva de San Juan. “Tenemos que entender que la sustentabilidad es parte de la competitividad de las empresas y hay que acompañar ese desarrollo desde el financiamiento. Nuestra alianza con Sistema B es estratégica para nosotros, queremos acompañar esta evolución en los próximos años”, dijo.

“Hoy creo que la palabra fundamental es credibilidad: creer que no es fortuito que tengamos todos estos recursos y esta potencialidad que recién estamos empezando a conocer. Hacia el futuro tenemos que hacerlo mejor, no porque lo hayamos hecho mal, pero nos toca un mundo diferente”, expresó Ricardo Martínez, Ex Presidente de la Cámara Minera de San Juan. “Hoy la gobernanza es un principio fundamental para el desarrollo minero, una gobernanza basada en la sostenibilidad del negocio”, agregó.

Lucía Feced, Directora de Educación del Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), trajo a la conversación el desafío en educación: “Vengo de una asociación civil que tiene entre sus miembros a empresas sanjuaninas y de todo el país, que busca promover la inversión social privada y hacerla más eficiente y coordinada”, dijo. La referente compartió la experiencia de GDFE en iniciativas de alfabetización en San Juan, un ejemplo de articulación público-privada en el que 13 empresas y fundaciones apoyan con recursos y capacidades técnicas.

Empresas B: modelos de negocio de impacto

Fernanda Mierez - Construyendo Futuros Sostenibles en San Juan 2026 (47)

Agustina Rayes, Directora de Crecimiento Estratégico de Sistema B Argentina y conductora del evento, presentó el segundo panel, del que participaron miembros del Círculo de Impacto B: “Es una comunidad de práctica que tiene como objetivo instalar el triple impacto en la agenda empresarial, son líderes de compañías comprometidos con ser el puente entre la economía tradicional y un nuevo sistema económico que ponga en el centro de sus decisiones a las personas y el planeta ”, explicó.

Bajo el título “Modelos de negocio de impacto: innovación y competitividad”, la conversación contó con el testimonio de líderes de Empresas B, compañías que cumplen con estándares verificados en materia de prácticas sociales y ambientales, transparencia y responsabilidad.

“En Argentina tenemos más de 290 casos que demuestran que esto es posible. Estos son algunos ejemplos, pero no son recetas, porque hay tantos caminos posibles como empresas. A veces pensamos que esta mirada nos queda lejos, pero siempre hay un primer paso para dar en el camino del triple impacto”, dijo Constanza Carrillo, Líder del Círculo de Impacto B en Sistema B Argentina y moderadora del panel.

Laura Busnelli compartió el caso de Buplasa, una empresa que transicionó de la industria plástica tradicional hacia la economía circular. “Soy tercera generación de un negocio familiar, lo que había sido muy bueno para mis abuelos y mis padres de repente era malo, contaminaba”, relató. Hoy, Buplasa desarrolla productos con material recuperado y educan a consumidores a través de estaciones de recolección de residuos urbanos. “En la Comunidad de Empresas B encontré contención para transitar este camino y esa fue la clave del éxito para transformar nuestra necesidad de generar más impacto en algo concreto”, agregó.

Martín Jersonsky, Fundador y Gerente General de Ecofactory, habló sobre cómo su empresa “busca negocios” desde la mirada del triple impacto. “Queríamos eliminar los plásticos de un solo uso, diseñamos la bolsa reutilizable y trabajamos con los actores de toda la cadena. Luego vimos que hay bolsas que sí tiene sentido que sean de un solo uso, entonces desarrollamos bioplásticos compostables. Pero solo un cuarto de las personas compostan, así que creamos composteras que hacen que sea más fácil”, contó. “A medida que te vas planteando qué problema querés resolver, aparecen las oportunidades. La demanda existe, porque el problema está”.

Federico Dal Farra, Gerente General de Coripa, destacó el valor de la Evaluación de Impacto B, la herramienta que Sistema B pone a disposición de todas las empresas de forma gratuita. “Encontramos una manera de medir el éxito en el tiempo. Yo creía que la certificación no era para nosotros, que venimos de la construcción, pero nos aportó mucho valor a la forma de organizarnos, de ver las cosas buenas y las malas”, explicó. “No somos perfectos, pero no nos da lo mismo cómo hacemos las cosas, y eso genera un efecto derrame en los colaboradores, la cadena de valor y la industria. Es un proceso que recomiendo mucho”.

Solange Freile, Directora de Instituto Altamira y Grupo SOIFE, compartió su experiencia como empresaria en Comodoro Rivadavia, ciudad chubutense que enfrenta el desafío de diversificar su matriz productiva. “Me interpela lo que está pasando en San Juan. En Comodoro estamos en la otra parte de la curva, el petróleo irrumpió y los otros sectores productivos casi desaparecen”, explicó. “Somos una empresa de salud pero nos involucramos en educación, en desarrollo de conocimiento, en tecnología, en trabajar con el Estado, porque tenemos un propósito para el desarrollo de la zona. Fuimos más allá porque entendimos que no podemos cuidar a las personas sin cuidar la comunidad y el entorno ”, agregó.

Luego del panel, subieron al escenario líderes de las Empresas B sanjuaninas: Lorena Salas, Socia de Conexxión; Santiago Azcona, CEO de DAMS; y Gabriela Carranza, Socia Gerente de Broker Andino. “Estamos muy contentos por esta convocatoria. Hoy somos tres Empresas B en la provincia pero hay muchas avanzando en este camino y ojalá en el futuro seamos un montón más”, expresó Lorena Salas.

Marina Arias, Directora Ejecutiva de Sistema B Argentina, invitó a la audiencia a seguir reflexionando y conversando: “El desarrollo debe ser sostenible. De lo contrario, no es desarrollo. No podemos promover empresas mezquinas que solamente persiguen el lucro, porque la única forma de crecer es si lo hace toda la comunidad en su conjunto, asegurando un futuro de bienestar para la provincia a largo plazo”.

Al finalizar la actividad en el escenario, los más de 150 participantes del evento compartieron un espacio de networking para el desarrollo de alianzas y cadenas de valor en el territorio. Esta tercera edición de “Construyendo Futuros Sostenibles en San Juan” fue posible gracias al apoyo del Gobierno de la Provincia de San Juan, el Banco San Juan, las Empresas B Coripa, Tonka y Urbano Express y las compañías EPSE, Milicic e Inmobiliaria Bermudez Moya.