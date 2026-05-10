Sin gastar un sólo dólar: los trucos de los gamers para sacar provecho de todas las plataformas

Existe una fórmula cada vez más popular que cambia la manera de acceder al catálogo digital de juegos, sin pagar montos altos.

Existe una manera sencilla de tener todos los juegos que quieras y más, de forma legal y económica.

Muchos gamers cambiaron la manera en la que adquieren sus videojuegos en el último tiempo. Los incrementos en los precios y los impuestos en compras con dólares empujaron a miles de usuarios a buscar nuevas formas de acceder a títulos sin vaciar la billetera. En ese contexto, plataformas como Steam y Epic Games Store pasaron a tener un rol principal.

En vez de limitarse a vender juegos, ambos servicios ofrecen promociones, regalos y herramientas que permiten armar bibliotecas enormes con muy poca plata. Con algunos métodos fáciles de seguir y un poco de paciencia, hoy en día es posible sumar títulos gratis de manera permanente y aprovechar descuentos mucho más convenientes.

Steam y Epic Games Store dominan el mercado de videojuegos para PC en 2026, aunque cada plataforma cuenta con estrategias muy diferentes. Steam apareció en 2003 de la mano de Valve y con el tiempo se convirtió en mucho más que una tienda digital. Además de vender juegos, ofrece foros, perfiles públicos, logros, reseñas y soporte para mods mediante Steam Workshop.

Su punto más fuerte pasa por el rendimiento técnico, ya que las descargas suelen ser rápidas y el cliente mantiene una gran estabilidad. Valve también expandió su ecosistema con dispositivos propios como Steam Deck y la nueva Steam Machine 2026, una consola preparada para ejecutar títulos de PC en 4K.

Epic Games Store, por su parte, eligió otro camino desde su lanzamiento en 2018. La compañía detrás de Fortnite apostó por captar usuarios con regalos permanentes y acuerdos exclusivos. Cada semana entrega uno o dos juegos sin costo y quienes los reclaman pueden conservarlos para siempre.

Además, Epic aplica una comisión del 12% a los desarrolladores, mucho más baja que el 30% habitual de otras tiendas digitales. Esa diferencia le permitió negociar exclusividades temporales que son muy buscadas. Durante 2026, también incorporó perfiles personalizados, chat de voz y sincronización entre PC y celulares para acercarse a la experiencia que ofrece Steam.

persona jugando videojuegos Tener una amplia biblioteca de juegos sin gastar una fortuna es posible y muy fácil. Gentileza - Video Game Addiction

Guarda tus dólares: cómo aprovechar los beneficios de las plataformas

Uno de los errores más comunes consiste en comprar apenas aparece una oferta llamativa. Muchos gamers experimentados prefieren revisar primero el historial de precios antes de sacar la tarjeta y para eso existen herramientas externas que ayudan a detectar cuándo un descuento realmente vale la pena.

SteamDB se volvió casi indispensable para quienes compran en Steam. Esta página muestra cuánto costó un juego en promociones anteriores y permite saber si el valor actual es en realidad conveniente o si es mejor esperar otra rebaja. Por ejemplo, un título con 50% de descuento puede haber llegado antes al 75%.

Otra página muy usada es IsThereAnyDeal, que compara precios entre tiendas legales como Steam, Epic Games Store, GOG o Humble Bundle. También permite crear alertas automáticas para recibir avisos cuando un juego alcanza el monto deseado por el usuario. En Argentina, muchos jugadores además recurren a Steamcito, una extensión que calcula el valor final con impuestos actualizados, lo que ayuda a comparar precios reales.

Epic Games Store, apuesta a los regalos semanales. Todos los jueves renueva su catálogo gratuito y suele incluir títulos independientes, sagas conocidas o producciones recientes. Durante los eventos especiales también reparte cupones extra, que en algunos casos es el 33% sobre precios ya rebajados.

La plataforma suma otro beneficio con Epic Rewards. Cada compra devuelve un 5% en saldo para futuras adquisiciones, algo parecido a un sistema de reintegro. Las ofertas de verano suelen realizarse entre fines de junio y comienzos de julio, mientras que Black Friday aparece entre noviembre y diciembre. Steam además organiza festivales temáticos de rebajas dedicadas a géneros específicos como terror, estrategia o RPG.

Ganar gamer videojuego Los videojuegos que regalan las plataformas son una gran opción cuando querés probar algo nuevo, pero sin arriesgarte. Magnific

Cómo guardar un juego gratis de manera permanente

Muchos usuarios creen que un juego gratuito desaparece después de algunos días, pero eso no es verdad en todos los casos. Tanto Steam como Epic permiten reclamar títulos sin costo y mantenerlos asociados a la cuenta para siempre. Para lograrlo, primero hay que iniciar sesión en la plataforma elegida desde la aplicación o el navegador y luego buscar el juego promocionado desde su página oficial dentro de la tienda.

Cuando el precio figura en cero, aparece un botón para agregar el título a la biblioteca. Después de confirmar la operación, el videojuego queda guardado, incluso si nunca se instala en la computadora. Steam suele ofrecer este tipo de promociones con títulos independientes o lanzamientos pequeños.

Muchos de los jugadores aprovechan estas oportunidades para descubrir propuestas nuevas sin gastar dinero. Además, algunos venden cromos adquiridos dentro de Steam para sumar saldo virtual y financiar futuras compras, lo que permitió que miles de gamers lograran construir bibliotecas enormes sin pagar cifras imposibles.