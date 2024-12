Diego García: "Confiamos en que Argentina empiece a tener algunos brotes verdes"

El director ejecutivo de CVC Corp Argentina, Diego García, participó del cuarto panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate, moderado por la editor in Chief del Buenos Aires Herald, Estefanía Pozzo, donde analizó la situación económica en Argentina.

“En el último coloquio de Idea, un ministro (Federico Sturzenegger) decía que no le pidan que baje impuestos, sino reducir gastos. Después, en otro panel, el CEO le dijo que no baje, pero que le haga pagar impuesto a todos. Esa informalidad no te la entienden afuera y perdés competitividad”, cuestionó sobre la realidad local.