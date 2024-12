Joaquín Salgueiro: "Si tenés claro a dónde querés llegar, es cuestión de ser extremadamente creativo e innovador"

El éxito del sector de cruceros

En lo personal, sostuvo que al trabajar con compañías de cruceros “le brindamos servicios a navieras que mandan a construir barcos, cada vez tienen más camas que llenar y tenemos que cumplir con la cuota y a ellos no les importa si la Argentina está bien o no está mal”.

En el mismo tono, Salgueiro planteó “construir una idea de valor agregado robusta y salir a expresarla y exportarla a otros mercados, sea un producto o un servicio, con el pilar como talento”.

Sobre las dificultades para trazar un plan, explicó: “En mi caso las metas no son flexibles, tengo que cumplir contratos porque si no el barco sale vacío. Entonces tenemos que ser más creativos”.

Al destacar las cifras del sector, indicó: “Este año tuvimos una caída de cerca del 3,5% del PIB y una inflación altísima. Sin embargo, crecimos un 47% en facturación en dólares y un 30% en pasajeros. Fue un año que tuvo una complejidad particular, pero tuvimos otras ventajas”.

Joaquín Salgueiro.mp4

La captación de talentos

Al ser consultado por los valores que busca a la hora de contratar personal, Salgueiro puso el foco en que el postulante tenga “una cultura de trabajo, de mucho respeto y orientada a resultados, que es algo central para lograr lo que hoy nosotros estamos sosteniendo como empresa”.

“Puede ser el mejor vendedor o gerente del mundo, pero si no es educada y no tiene respeto, no me interesa”, comparó y resaltó que “es importante el alto rendimiento y que en la adversidad pueda encontrar soluciones, porque en la pandemia nos achicamos a una mínima expresión y de golpe nos expandimos rapidísimo”.

Las expectativas para la temporada

En materia de cruceros, Salgueiro aseguró que “el destino estrella es Brasil” y destacó que “ir en crucero a Miami es una opción precio/calidad mucho más barata que estar en Miami”. "Han crecido cruceros en proporción a cantidad de butacas. Van más personas y toma más market share de viajes al exterior”, resaltó.

A su vez, planteó “un cambio en el comportamiento del consumidor” y resaltó que “hace alguno años veíamos una clase media en mi segmento que toma un crucero por el Caribe saliendo desde Miami o Europa y antes viajaba en cuotas que ya no está”, algo que contrapuso con “un segmento que está en su ADN viajar y es totalmente inelástico, va a viajar pase lo que pase”.

“Para 2025 vemos un segmento de clase media que se va a incorporar a la demanda. El mercado de cruceros a Brasil tuvo una reactivación fenomenal. Es un producto más económico, pero fue un boom. Los barcos se llenaron rapidísimo a una buena tarifa. Son los brotes verdes en una determinada clase social que el año pasado no estaba participando”, destacó.

A eso sumó que “el mercado aerocomercial tiende a desregularse y que haya más competencia y mejores precios nos va a ayudar a vender el producto”, mientras destacó que “se redujeron los costos portuarios y las compañías navieras evalúan venir a Buenos Aires” y anunció: “La temporada que viene MSC vuelve a hacer Patagonia-Antártida, un servicio muy elevado que tiene muchísima demanda”.