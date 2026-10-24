Belgrano Cargas y zona cálida, dos frentes que tensionan el vínculo de Nación con los gobernadores norteños

Las provincias presionan por inversiones en los ramales C-14 y C-15 del ferrocarril que el Gobierno busca privatizar. A la par, se dilata la implementación del esquema de tarifa eléctrica diferencial. Preocupación por la salida de un funcionario clave.

Los gobernadores norteños negocian con Nación por la privatización del Belgrano Cargas, mientras esperan la puesta en marcha de zona cálida , el régimen de tarifa eléctrica diferencial que acordaron con la Casa Rosada a cambio de respaldar en el Congreso el recorte a zona fría , un decreto que, por el momento, se hace desear.

El oficialismo logró encadenar algunas victorias legislativas clave, incluyendo la falta de quórum para discutir el DNU 70/23 en la Cámara de Diputados, un disparo que pasó cerca del corazón libertario y que fue abortado con apoyo de los mandatarios dialoguistas, quienes jugaron al fleje hasta última hora.

Si bien Javier Milei salió airoso de la compulsa, el episodio exhibió la debilidad parlamentaria de La Libertad Avanza (LLA), que requiere sí o sí de acuerdos con otros sectores para implementar o blindar sus iniciativas.

En ese marco, los gobernadores del Norte Grande tienen juego propio. Durante las últimas semanas, distintos caciques de la región presionaron al Gobierno para tomar parte en la privatización del Belgrano Cargas , un proyecto clave para el transporte y el comercio en el NOA. Puntualmente, pidieron que la licitación contemple inversiones y mantenimiento en los ramales C-14 y C-15.

El trámite incluyó una reunión en la Casa Rosada del jefe de Gabinete, Diego Santilli , con el salteño Gustavo Sáenz y una comitiva de sectores productivos de esa provincia. Del encuentro participaron el jefe de Gabinete de la Provincia , Sergio Camacho ; el presidente de Belgrano Cargas, Alejandro Núñez ; Enrique Juan Eiras , asesor de Transporte y Leandro Ostuni , director Jurídico de Belgrano Cargas y Logística.

Estuvieron, también, representantes de cámaras productivas, de turismo e industriales, entre otros sectores. Santilli explicó que el C-14 se abordará, en el marco de la licitación, con una adenda "a posteriori" para poder avanzar en la inversión con la industria minera. El C-15, en cambio, será desarrollado con financiamiento internacional, a través del Ministerio de Economía.

La faena dejó conforme a la crew de Salta, aunque hubo mesura, ya que recién es el puntapié inicial de un proceso más extenso. En el medio, una noticia sacudió el avispero: el Grupo México, uno de los conglomerados de transporte más grandes de ese país, anunció su retiro de la pulseada para adquirir el ferrocarril, con críticas a la modalidad Open Access impulsada por el Gobierno.

"Ese modelo, desde nuestra perspectiva, resulta ineficiente, resta competitividad al sistema en su conjunto, incrementa los costos y precios a los clientes y requiere de subsidios públicos para mantenerse", señalaron. El holding había prometido inversiones por u$s3.000 millones en caso de adquirir el servicio.

Más allá del golpe, no es el fin del asunto. Todavía hay ocho empresas pujando por los pliegos. La apertura de las ofertas será el 11 de noviembre.

Los ramales C-14 y C-15 son estratégicos porque conectan zonas productivas del NOA con las redes ferroviarias internacionales de Chile y Bolivia, respectivamente, y permiten transportar mercancías hacia otros puntos del país y del exterior.

Casi en paralelo a la disputa, EEUU aprobó una propuesta de Salta por casi u$s1,4 millones para el desarrollo de Inteligencia Artificial en los servicios del Estado, una iniciativa enmarcada en el Corredor Andes - Atlántico promulgado por las administración de Javier Milei y Donald Trump y una suerte de contrapeso a la Ruta de la Seda que promueve China.

A los reclamos ferroviarios se sumaron también el misionero Hugo Passalacqua, en un gesto de solidaridad con sus pares del otro extremo norteño. Passalacqua también aprovechó para colar penurias propias. "Desde Misiones también seguimos reclamando por la recuperación de nuestro ramal ferroviario", dijo en las redes sociales.

Comparto plenamente los reclamos de nuestros hermanos salteños y de todo el Norte Grande. Desde Misiones también seguimos reclamando por la recuperación de nuestro ramal ferroviario. https://t.co/Mils26SYPf — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) October 14, 2026

El tucumano Osvaldo Jaldo, por su parte, afirmó que "no hay duda de que en esa licitación y en ese pliego tienen que incorporar, no de manera voluntaria, sino como una condición obligatoria, mejorar, refaccionar, arreglar y poner en condiciones esos ramales”.

“No es lo mismo un tren que no puede andar a más de 30 kilómetros por hora porque las vías no se lo permiten, que uno que pueda circular a mayor velocidad y llegar en menos tiempo a los puertos por donde salen nuestras economías regionales”, sumó. Jaldo mantuvo en los últimos días una sigilosa agenda en Buenos Aires que lo mantuvo alejado de distrito que comanda.

Como contó Ámbito, el municipio de Tafí Viejo, en Tucumán, acudió a la Justicia la pelea por los talleres ferroviarios, una subtrama de la privatización del Belgrano Cargas. La acción llegó dos días después de que el Concejo Deliberante autorizara por unanimidad a la jefa comunal a judicializar la resolución que asignó parte del predio a Belgrano Cargas para su concesión a privados por 50 años.

Este viernes, el Parlamento del Norte Grande sesionó en Corrientes y habló de la “profunda preocupación ante la licitación del Belgrano Cargas, calificando de inadmisible que las inversiones en ramales clave como el C14 y el C15 sean optativas para la concesionaria privada”.

"Exigimos al Gobierno nacional revisar los pliegos e incluir compromisos de inversión obligatorios y concretos que garanticen la modernización e integración logística regional, advirtiendo que limitar las obras a los corredores más rentables profundizaría las brechas territoriales y la falta de competitividad de las provincias norteñas”, sostuvo el plenario de los vicegobernadores que comanda el santiagueño Carlos Silva Neder.

El Parlamento del Norte Grande sesionó en Corrientes y pidió por el Belgrano Cargas.

A la espera de zona cálida

Otro frente abierto de los norteños con el Gobierno es el de zona cálida. El oficialismo había acordado con los caciques del Norte Grande la implementación de un sistema alivio en las boletas para zonas cálidas y muy cálidas. Los legisladores de la región apoyaron el recorte a zona fría en el Congreso, que fue promulgada a mediados de este mes.

Sin embargo, la moneda de cambio todavía no llegó. A la desconfianza se sumó también la salida intempestiva del secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía, Daniel González, quien había participado de las negociaciones. En los distritos creen que eso podría postergar las definiciones.

El entendimiento estipula que el bloque subsidiado para las zonas muy cálidas se eleve de 300 a 550 kWh, mientras que para las zonas cálidas aumentará de 150 a 300 kWh, durante el período comprendido entre noviembre y abril. Su instrumentalización se realizaría a través de un decreto que, por el momento, no aparece. El correntino Juan Pablo Valdés había afirmado a fines de septiembre que la medida estaba pronta a salir pero los tiempos se dilataron.

Distintas fuentes consultadas por este medio dieron cuenta de que no hay novedades al respecto en las provincias. "No tenemos nada, no nos adelantaron ni una línea y nos preocupa", comentaron desde una banca en el Senado. Algunas voces temen que la Casa Rosada dilate la cuestión adrede para incidir en futuras votaciones en el Congreso. Saben, además, que los libertarios tienen especial interés en la reforma electoral y el Presupuesto 2027.

Por el momento, en todo el arco político coinciden en que todavía no están los votos para suspender las PASO, tal vez el frente parlamentario más tormentoso en el horizonte inmediato. La versión sobre una convocatoria a sesiones extraordinarias emerge cada vez con más fuerza y tendría a ese proyecto y al Presupuesto como sus grandes estrellas. En el medio, el 2027 empieza a meter la cola y el clima eleccionario gana volumen.