El Grupo México se baja de la competencia por la privatización del Belgrano Cargas

El conglomerado anunció que no participará más por la licitación del ferrocarril. "Las bases de la licitación en Argentina no cumplen con lo recomendado por Grupo México", sostuvieron.

El Grupo México , uno de los conglomerados empresarios más grandes de México, anunció que no seguirá compitiendo por la licitación del Belgrano Cargas , el ferrocarril que el Gobierno busca privatizar. La compañía opera importantes redes ferroviarias de carga en su país de origen, entre ellas Ferromex y Ferrosur.

A través de un comunicado, el Grupo advirtió que decidió no avanzar en el proceso luego de un análisis detallado de los términos de esa licitación, con críticas al modelo Open Access , el cual consiste en una infraestructura que es utilizada por múltiples operadores que dividen la misma carga entre ellos.

De acuerdo a lo publicado, la modalidad merma la posibilidad de alcanzar economías a escala. "Ese modelo, desde nuestra perspectiva, resulta ineficiente, resta competitividad al sistema en su conjunto, incrementa los costos y precios a los clientes y requiere de subsidios públicos para mantenerse", señalaron.

Al respecto, el conglomerado mexicano sostuvo que en innumerables ocasiones diferentes empresas "han colapsado y declarado la quiebra debido a este esquema". Por el contrario, aseguraron que el modelo de Integración Vertical adoptado en México, e integrado a la red de Estados Unidos y Canadá, " ha generado incentivos para la inversión y la eficiencia operativa".

Según difundieron, al controlar todo el sistema, las empresas ferroviarias de carga optimizan el uso de sus activos, mejoran la planificación logística y benefician a los usuarios y a las cadenas de suministro.

"Las bases de la licitación en Argentina no cumplen con lo recomendado por Grupo México en varias ocasiones de un modelo de integración vertical y altamente competitivo para los futuros clientes del ferrocarril", sumaron.

Y concluyeron: "Es por esto que Grupo México prefiere disculparse del proceso de licitación y desearle muy buena suerte al gobierno de Argentina en su proceso".

En junio de 2026, la división ferroviaria de Grupo México, Grupo México Transportes, se asoció con la estadounidense Wabtec para presentar una oferta conjunta por el operador ferroviario estatal argentino. La iniciativa se enmarca en el proceso de privatización de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

La pulseada por el Belgrano Cargas

Actualmente, la privatización del Belgrano Cargas es motivo de tensiones entre la gestión de Javier Milei y las provincias norteñas, que reclaman inversiones y mantenimientos para los ramales C-14 y C-15, centrales para el comercio y el transporte de carga en el NOA.

Este miércoles, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien encabezó una comitiva provincial que incluyó a representantes de entidades productivas, preocupados por el futuro de ese ferrocarril.

Al referirse al resultado del encuentro, Sáenz destacó los compromisos alcanzados y la importancia de las obras para el desarrollo provincial.

Positiva reunión con el jefe de Gabinete @diegosantilliok. Nación garantizó inversiones para el C-14 y C-15, ramales de importancia estratégica para Salta y la región.



Se avanzará con una adenda al pliego de la licitación de la concesión del Belgrano Cargas para garantizar las… pic.twitter.com/KYBmwVcLNU — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) October 22, 2026

“Conseguimos un compromiso concreto: C14: se incluirá vía adenda en la licitación para potenciar la inversión minera. C15: se ejecutará con financiamiento internacional. Son obras estratégicas para el Corredor Bioceánico y para que Salta sea más competitiva”, aseguró.

“Quiero agradecerle al jefe de Gabinete y a todas las cámaras que hoy nos acompañaron. Nos vamos contentos, nos vamos felices, porque estos dos ramales, tanto el C14 como el C15, son fundamentales para el crecimiento y el progreso de nuestra querida Provincia. Así que gracias por haber resuelto un tema que no era optativo, sino obligatorio. Nos vamos felices”.

Participaron el jefe de Gabinete de la Provincia, Sergio Camacho; el presidente de Belgrano Cargas, Alejandro Núñez; Enrique Juan Eiras, asesor de Transporte y Leandro Ostuni, director Jurídico de Belgrano Cargas y Logística.

Además, estuvieron Federico Andrés Russo, presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (CAPEMISA); Gustavo Adolfo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta; Juan Martín Gilly, presidente de la Cámara de Minería de Salta; Facundo Assaf, presidente de la Cámara de Turismo de Salta; y Francisco Torino Ortiz de Rosas, vicepresidente de Prograno.