Cruce entre el peronismo y el oficialismo de Santa Fe se por las declaraciones de Maximiliano Pullaro sobre el conurbano

El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires y el frente Unidos para Cambiar Santa Fe protagonizaron una guerra de comunicados luego de las declaraciones del gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro , quien había asegurado que "el campo no puede seguir subsidiando al Conurbano bonaerense".

Los dichos de Pullaro llegaron en medio de los reclamos de las entidades agropecuarias para que el Gobierno nacional derogue las retenciones. El mandamás radical respaldó la postura del agro y aseguró: "El campo no puede seguir subsidiando al Conurbano bonaerense, a ese sector improductivo de la República Argentina, que le genera un costo muy grande".

En otro pasaje, el texto recuerda cuando, a principios de 2024, Axel Kicillof envió 50 patrulleros para reforzar la seguridad en Rosario, en el marco de la escalada en la violencia narco que azotó a la ciudad.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/BonaerensePJ/status/1877109716901355891&partner=&hide_thread=false — • Comunicado del Partido Justicialista de la PBA. pic.twitter.com/2dxd45diOz — PJ Provincia de Buenos Aires (@BonaerensePJ) January 8, 2025

"Más allá de esa particularidad Pullaro debería evaluar que, si su lógica se impusiera, millones de argentinos y argentinas podrían preguntarse por qué la plata de sus impuestos se destina a brindar mayor seguridad en una provincia que no es la suya", comenta el comunicado.

Y agrega: "Bueno sería que el gobernador Pullaro ayudara a sumar voluntades en el Congreso Nacional para construir una solución parcial respecto de lo que propone, pero que mejoraría notablemente los ingresos de muchas comunidades. Más teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional evade sus responsabilidades".

Unidos salió en defensa del gobernador

Pero no fue el final de la polémica. Tras el comunicado del PJ, el frente Unidos para Cambiar Santa Fe, al que pertenece Pullaro, hizo lo propio y salió en defensa del gobernador.

"Los santafesinos no nos negamos a participar solidariamente de la Argentina Federal. Creemos fervientemente en el compromiso del conjunto para sacar al país adelante. Lo que no queremos es convertir al federalismo en una perinola manejada desde el poder central, donde unos ponen siempre y otros toman todo siempre", aseguraron.

A la par, sostuvieron que "lo que no queremos es sistemáticamente poner 100 pesos y que solo vuelvan 55. Lo que no queremos es que una de nuestras columnas productivas sea la única variable a la hora de conseguir recursos".

"En lo específico coincidimos con la idea expresada por el Partido Justicialista de Buenos Aires a relación a que: 'para no repetir errores, no hace falta olvidarlos'. Por eso no deja de llamarnos la atención que la propuesta para salir del atolladero de estas últimos dos décadas sea insistir en un modelo político - económico que ha fracasado en sus reiterados intentos", agrega el documento.

Además, la misiva afirma: "Estamos seguros de que este manifiesto por un país más justo lo comparten muchos y extraña que no lo compartan quienes, por un lado, se declaman opositores, pero se dedican a atacar a quienes expresan reclamos y, por otro lado, aconsejan no repetir errores".

2024-04-22NID_280134O_1.jpeg Maximiliano Pullaro, de la UCR, y la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, del PRO.

"Tampoco podemos dejar de advertir coincidencias en el plano estratégico entre LLA y el kirchnerismo, al distribuirse mutuamente los réditos del maniqueísmo político, la denuncia selectiva de irregularidades, el 'carpetazo' como práctica política y el pacto de oscuridad mediante el reciente boicot a la implementación de la 'ficha limpia'", lanzaron.

A modo de cierre, el comunicado afirma que "el reclamo de nuestro Gobernador también es el de ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires en cuyo nombre se pretende atacar a los que se hacen escuchar pero que, tanto como los santafesinos, se levantan todos los días a producir y ven cada vez menos el fruto de su esfuerzo".

"Desde Santa Fe afirmamos: Argentina sale adelante con producción y trabajo, con innovación, con federalismo bien entendido, con menos especulación, con la sana e inteligente administración de lo público y con buena política para asegurar los beneficios de la libertad con igualdad de oportunidades y bienestar general", concluye.