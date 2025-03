Cuáles son las diferencias entre el ibuprofeno y el paracetamol

El ibuprofeno y el paracetamol son dos fármacos diferentes que no funcionan igual. El primero es un analgésico que nos quita el dolor pero también es antiinflamatorio. El segundo también es un analgésico, es decir nos quita el dolor y es antipirético nos sirve para bajar la fiebre.

ibuprofeno El ibuprofeno afecta a los fetos masculinos en las embarazadas. Pixabay

Las diferencias entre ambos

El ibuprofeno funciona en 30 minutos, el paracetamol no tiene efecto hasta que hayan transcurrido 45 a 60 minutos después de la primera dosis, el dolor y la fiebre sólo se reducen por cuatro horas en lugar de seis. No tiene las mismas propiedades antiinflamatorias que el ibuprofeno, por lo que es menos eficaz para reducir el dolor asociado a la inflamación y a la lesión corporal. Su consumo excesivo puede ser perjudicial para el hígado por lo que no debe usarse en personas con problemas hepáticos.