Diego Santilli recibe a Gustavo Sáenz y a una comitiva salteña para analizar la privatización del Belgrano Cargas

El encuentro será en Casa Rosada a las 15. Participarán representantes industriales, del agro y empresariales. Buscan garantizar financiamiento para los ramales C-14 y C-15, claves para el comercio en la región.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , recibirá este miércoles en la Casa Rosada al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz , y a una comitiva de esa provincia para discutir el futuro de los ramales C-14 y C-15 del Belgrano Cargas, cuya situación es motivo de reclamos por parte de los mandatarios norteños y de las cámaras empresariales.

La administración de Javier Milei busca avanzar con la privatización del ferrocarril, clave para el comercio en el Norte Grande, mientras que las provincias de la región quieren garantizar que la licitación contemple prestaciones fundamentales para el transporte de carga en las jurisdicciones del NOA.

Con ese objetivo, Sáenz acudirá a Balcarce 50 en compañía de su jefe de Gabinete, Sergio Camacho , y de Juan Martín Gilly , presidente de la Cámara de Minería de Salta; Federico Russo , presidente de CAPEMISA; Eduardo Gómez Naar , presidente de la Unión Industrial de Salta; Alfredo Figueroa , presidente de la Sociedad Rural Salteña; Gustavo Herrera , presidente de la Cámara de Comercio e Industria; y Francisco Torino , vicepresidente de Prograno.

"Vamos en conjunto para que se incluyan como obligatorios el financiamiento de los ramales C-14 y C-15 . El gobernador tomó como propio nuestro planteo y se citó a esta reunión a ver qué se puede lograr", comentó uno de los participantes a Ámbito .

La pulseada por el Belgrano Cargas se enmarca dentro de las negociaciones que Nación lleva adelante con las jurisdicciones para conseguir apoyos legislativos en distintos frentes. Por ejemplo, la semana pasada, el Gobierno logró desactivar la jugada opositora para discutir el DNU 70/23. Lo hizo con el apoyo clave de los mandamases dialoguistas y aliados.

Con la moneda de la reforma electoral y el Presupuesto 2027 todavía en el aire, el oficialismo no puede perder respaldos de los gobernadores. Por eso, las conversaciones se expanden hacia otros frentes.

Diego Santilli y Gustavo Sáenz.

El Gobierno nacional había acordado convocar a empresas mineras y operadores logísticos para analizar inversiones en los ramales C-14 y C-15, dos corredores considerados estratégicos para el transporte de la producción del noroeste. La iniciativa apunta a mejorar la capacidad de carga hacia la Puna salteña, recuperar la conexión ferroviaria con Bolivia y acompañar la expansión de la actividad minera, especialmente de los proyectos de litio.

La decisión llega en medio del proceso de privatización de Belgrano Cargas, que contempla la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. El punto de conflicto es que las obras de recuperación de los ramales C-14 y C-15 figuran como inversiones optativas en los pliegos, una condición que generó reclamos del Gobierno de Salta y de cámaras empresarias que buscan garantizar su ejecución.

Tras el pedido de Sáenz, que contó con el respaldo del misionero Hugo Passalacqua, se sumó el tucumano Osvaldo Jaldo. “No hay duda de que en esa licitación y en ese pliego tienen que incorporar, no de manera voluntaria, sino como una condición obligatoria, mejorar, refaccionar, arreglar y poner en condiciones esos ramales”, dijo el martes.

Jaldo consideró que la concesión debe establecer obligaciones específicas para garantizar el funcionamiento de los ramales estratégicos del Norte. En particular, mencionó los ramales 14 y 15, fundamentales para la conexión de la región y la salida de la producción hacia Bolivia y Chile.