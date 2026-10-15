El Gobierno busca inversiones para reactivar dos ramales ferroviarios clave para la minería de Salta

Nación convocará a empresas mineras y operadores logísticos para mejorar la capacidad del ramal C14 y buscará financiamiento privado para recuperar el C15. La iniciativa responde a un reclamo del gobernador Gustavo Sáenz y del sector productivo, en medio de la licitación para privatizar Belgrano Cargas por 50 años.

El Gobierno convocará a empresas mineras para mejorar el ramal C14 y buscará capitales privados para recuperar el C15 en Salta, en medio de la privatización de Belgrano Cargas.

El Gobierno nacional anunció que convocará la próxima semana a empresas mineras y operadores logísticos para analizar inversiones en los ramales ferroviarios C14 y C15 de Salta , dos corredores considerados estratégicos para el transporte de la producción del noroeste. La iniciativa apunta a mejorar la capacidad de carga hacia la Puna salteña, recuperar la conexión ferroviaria con Bolivia y acompañar la expansión de la actividad minera, especialmente de los proyectos de litio .

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La decisión llega en medio del proceso de privatización de Belgrano Cargas , que contempla la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. El punto de conflicto es que las obras de recuperación de los ramales C14 y C15 figuran como inversiones optativas en los pliegos , una condición que generó reclamos del Gobierno de Salta y de cámaras empresarias que buscan garantizar su ejecución.

El gobernador Gustavo Sáenz había solicitado al Ejecutivo nacional que la recuperación de ambos corredores fuera incluida entre las obligaciones del futuro concesionario. Ahora, Nación propone avanzar por dos vías: trabajar con compañías mineras y operadores logísticos para optimizar el C14 y promover la búsqueda de fondos privados que permitan poner en funcionamiento integral el C15, sin comprometer nuevos recursos del Tesoro, según el esquema anunciado.

El primero de los corredores sobre los que trabajará el Gobierno es el C14, que conecta Salta con la zona cordillerana y permite la vinculación ferroviaria con Chile y los puertos del Pacífico.

Su importancia productiva está asociada al crecimiento de la minería en la Puna, donde se concentran proyectos de litio y otras actividades que necesitan transportar grandes volúmenes de insumos, equipamiento y producción hacia los mercados internacionales.

La convocatoria prevista para la próxima semana tendrá como objetivo reunir a empresas mineras y operadores logísticos para identificar medidas que permitan optimizar la capacidad operativa del ramal.

Para los proyectos mineros, la infraestructura ferroviaria representa una alternativa al transporte por camión, especialmente en operaciones de gran escala y largas distancias. Su desarrollo puede contribuir a diversificar las opciones logísticas y mejorar la competitividad de las exportaciones.

Sin embargo, el comunicado oficial no detalló todavía montos de inversión, plazos de ejecución ni obras específicas para el C14. Esas definiciones quedarán sujetas a las conversaciones con el sector privado y al avance del proceso de concesión ferroviaria.

El C15 y la búsqueda de capital privado para recuperar la conexión con Bolivia

El segundo eje es el ramal C15, que permite vincular la producción salteña con Bolivia y, desde allí, con otros mercados regionales.

En este caso, la decisión del Gobierno nacional será promover la búsqueda de fondos de inversión privados para financiar la puesta en funcionamiento integral del corredor.

La recuperación del C15 es uno de los principales reclamos de las entidades empresarias de Salta. La conexión ferroviaria permitiría ampliar las alternativas de transporte internacional para la producción minera, agroindustrial e industrial de la provincia.

Nación planteó que la iniciativa deberá desarrollarse sin alterar su política de equilibrio fiscal, por lo que el financiamiento privado aparece como la herramienta elegida para avanzar con las obras.

Por el momento, no se anunciaron compromisos de inversión ni se identificaron los fondos que podrían participar.

El reclamo de Salta por la privatización de Belgrano Cargas

La decisión nacional se produjo después de las gestiones del gobernador Gustavo Sáenz y de la Mesa Empresaria y Productiva de Salta, que reúne a representantes de la minería, los proveedores mineros, la industria, el comercio, el agro y el comercio exterior.

El planteo provincial apunta a modificar los términos de la privatización ferroviaria para evitar que los corredores C14 y C15 queden relegados durante la futura concesión.

El reclamo había sido respaldado por siete cámaras empresarias, entre ellas la Cámara de Minería de Salta, la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras (CAPEMISA) y la Unión Industrial de Salta.

Las entidades advirtieron que, si las inversiones se mantienen como optativas, el futuro concesionario podría concentrar los recursos en los tramos de mayor rentabilidad inmediata y postergar la recuperación de las conexiones internacionales del norte argentino.

El Gobierno de Salta sostiene que ambos ramales deben formar parte de las obras obligatorias para acompañar el desarrollo de la actividad productiva y exportadora de la provincia.

Una concesión ferroviaria por 50 años

La discusión se desarrolla dentro de la Licitación Pública Nacional e Internacional que el Gobierno lanzó en agosto para privatizar Belgrano Cargas y Logística S.A.

El esquema comprende 7.594 kilómetros de vías distribuidas en 16 provincias, correspondientes a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. La concesión tendrá una duración de 50 años y funcionará bajo un régimen de acceso abierto, con planes de inversión y la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La estrategia oficial busca transferir al sector privado la inversión y la operación de la infraestructura ferroviaria, con el objetivo declarado de mejorar la eficiencia del transporte de cargas y la conexión entre las regiones productivas, los puertos y los pasos internacionales.

En el caso de Salta, la discusión adquiere una dimensión particular por la expansión de la minería de litio y la necesidad de desarrollar infraestructura para transportar insumos, equipamiento y producción a gran escala.

La próxima instancia será la convocatoria a empresas mineras y operadores logísticos para trabajar sobre el C14, mientras se evalúan alternativas de financiamiento privado para el C15. En paralelo, continuará la discusión sobre si las obras de ambos corredores deberán quedar expresamente incorporadas como obligaciones en los contratos de concesión.