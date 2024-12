Las provincias que renuevan Legislaturas en 2025 se debaten entre la Boleta Única y desdoblar elecciones

El 2025 no será un año más para la política argentina. Las elecciones legislativas marcarán el bautismo de fuego de Javier Milei como oficialismo y también del sistema de Boleta Única Papel (BUP) . A la par de la pulseada nacional, diversas provincias dirimirán compulsas propias y elegirán cargos locales, renovando cámaras y otros puestos.

Uno de los principales interrogantes es si los jefes provinciales cambiarán el día de las elecciones locales, teniendo en cuenta que las candidaturas nacionales se elegirán a través de la BUP, y las autóctonas, mediante el sistema imperante en cada distrito. Concretamente, significa que no habrá listas sábana y que las postulaciones irán por carriles separados. Se trata de un desdoblamiento de facto, ya que la votación será en urnas distintas.

Malestar en la provincia de Buenos Aires por la Boleta Única

En tierras bonaerenses evalúan cómo proceder. "Estamos analizando las variables con el equipo de la Provincia y toda la fuerza política. La verdad es que va a ser una caos la próxima elección y es inentendible que hayan roto un sistema que funcionaba", anticiparon fuentes platenses. A la par, denunciaron: "No es saludable cambiar el sistema electoral, pero ya lo rompieron a nivel nacional, por lo que hay que armar el sistema provincial lo mas sustentable posible".

Actualmente, hay al menos dos proyectos de Boleta Única en la Legislatura bonaerense. Uno de ellos fue presentado por el senador Marcelo Daletto (UCR - Cambio Federal) junto con Juan Pablo Allan (PRO). Otro, en tanto, es obra del presidente del bloque provincial de Diputados UCR - Cambio Federal, Diego Garciarena, junto a Agustín Forchieri (PRO) y Maricel Etchecoin Moro (Coalición Cívica).

axel kicillof veto universidades.jpg Axel Kicillof rechaza la implementación de la Boleta Única Papel. Prensa PBA

Por su volumen electoral, PBA se presenta como una de las grandes batallas del año. Además de 35 diputados nacionales, la jurisdicción comandada por Axel Kicillof renovará 46 bancas de la Cámara baja local, donde el peronismo ostenta actualmente 37 escaños. También se votarán 23 del Senado provincial. Ese territorio es más hostil para el gobernador, que cuenta con apenas 21 legisladores, frente a los 25 que suman las diversas fuerzas opositoras, como el PRO, la UCR y LLA.

Kicillof pondrá en juego 19 diputados provinciales, que ingresaron en los comicios de medio término del 2021. Lo propio hará el PRO, que intentará sostener 8 bancas, mientras que UCR + Cambio Federal someterá a escrutinio 4 puestos. En el Senado local, UP arriesga 10 legisladores frente a 4 que disputarán el partido amarillo y otros 7 de los radicales y peronistas díscolos.

Debate en las provincias por la Boleta Única Papel

En sentido contrario al bonaerense, Chubut se plegó a la BUP hace dos semanas, cuando su Legislatura sancionó su primer código electoral. De esta manera, dejó ser la única provincia que no contaba con una legislación propia en ese sentido. Cabe aclarar que la provincia patagónica no elegirá cargos locales en 2025.

“Es muy emocionante ver no solamente el contenido de lo que se debatió hoy, sino las formas con las cuales se debatió un tema más que importante y con profunda vocación reformista. Estamos sentando las bases para que existan reglas de juego claras, y que no den lugar a interpretaciones sesgadas”, aseguró el gobernador Ignacio Torres tras el debate.

A la par, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, reglamentó esta semana la ley que actualiza el sistema electoral, eliminando la ley de Lemas y adoptando la BUP, que comenzará a ser utilizada a partir de los comicios de medio término del año que viene.

Se eliminó, además, una cláusula transitoria que disponía que, para las próximas dos elecciones, quienes debían encabezar las listas debían ser varones. Ahora, cada partido debe respetar la alternancia de un hombre y una mujer sin la obligación de que quien encabece la lista sea de un género u otro.

Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires renovará 30 de las 60 bancas de su Legislatura. Allí UP tiene la primera minoría, con 18 lugares, mientras que el oficialista PRO cuenta con 15, pero se amplía con el respaldo de fuerzas aliadas. Parte importante de la puja se centrará en cómo se salda la tensión entre Jorge Macri y LLA y si confluirán en una alianza o se enfrentarán.

legislatura porteña.jpg La Legislatura porteña renovará 30 de sus 60 bancas en 2025.

El sistema que impera en CABA para la elección de cargos es el de Boleta Electrónica y, además, rigen las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En territorio porteño, la administración de Macri estudia la posibilidad de desdoblar los comicios de los nacionales y también de avanzar en la eliminación de las PASO, tal como pretende Javier Milei en todo el país.

Mendoza, en tanto, es un caso especial, ya que fue pionera en la implementación de la Boleta Única. En 2025, el distrito de Alfredo Cornejo renovará la mitad de su Legislatura y elegirá 24 diputados locales y 19 senadores vernáculos. En la Cámara baja, la oficialista UCR cuenta con el 22 de las bancas y con 19 en la alta.

Catamarca también acudirá a las urnas para renovar a la mitad de su Legislatura. Desde la provincia norteña confirmaron que las elecciones se realizarán el mismo día que las nacionales. "Si teníamos que desdoblar, la convocatoria tenía que salir a principios de noviembre", señalaron desde la gestión de Raúl Jalil.

Descartaron, además, al menos por ahora la utilización de la Boleta Única. En 2023, junto con PBA y Entre Ríos, fue la única provincia que votó pegada a las presidenciales.

Corrientes y Santiago del Estero eligen gobernadores

El caso de Corrientes es particular, porque el año próximo elegirá nuevo gobernador, además de cargos legislativos. El comicio tendrá lugar de manera separada a la compulsa nacional, mediante el tradicional sistema de lista sábana. Ante la consulta de este medio, fuentes gubernamentales descartaron aplicar la BUP ya que "no dan los tiempos". "La incógnita es para las provincias que eligen gobernador en 2027 y que todavía no tienen Boleta Única. ¿Qué van a hacer?", confiaron desde la jurisdicción litoraleña.

Similar escenario sucederá en Santiago del Estero, donde se elegirá al sucesor de Gerardo Zamora, además de todos los cargos legislativos locales. De no mediar cambios, la elección a gobernador se realizará con el tradicional sistema sábana, así como también para otros cargos locales, como intendentes y comisionados. Resta saber si la jornada incluirá a ambos sistemas, con urnas separadas, o si finalmente se desdoblará la fecha.