Provincias UCR: Jujuy también se encamina a desdoblar y resta definición en Mendoza

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, ya tendría decidido sumar a su distrito al lote de las cinco provincias en donde los comicios legislativos locales serán separados de los nacionales. Su par de Mendoza, Alfredo Cornejo, duda de adoptar una medida similar porque la legislación provincial ya desdobla las elecciones locales de las nacionales y si no se modifica, los mendocinos deberán ir a las urnas en el verano de 2026. Todo dependerá de su relación con la Casa Rosada, donde están más interesados en engordar el número de diputados y senadores nacionales propios que crecer en legislaturas locales, se señaló a Ámbito.

Hasta el momento, Chaco, Santa Fe, Salta, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y San Luis son las provincias en donde sus gobernadores decidieron despegar las votaciones locales de las nacionales. La apertura del calendario será el 13 de abril en Santa Fe, con las elecciones de convencionales constituyentes para la reforma de la Carta Magna local. En mayo habrá un superdomingo electoral , será el día 11, pues en esa misma jornada se votará en Salta, Chaco y San Luis. En Santiago del Estero y Corrientes se elegirán este año a nuevos gobernadores y hasta el momento, tanto Gerardo Zamora como Gustavo Valdés , que no pueden ser reelectos, no han decidido las fechas o si lo hicieron, aun no se oficializaron para condicionar los tiempos de sus oposiciones.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/manuelquintar/status/1873562449028206961&partner=&hide_thread=false @carlossadirjuy @AlbertoBernis ya le avisaron al Ministro @GAFrancosOk que aquí en Jujuy también van a desdoblar las elecciones para el 11/5/25 y a gastarse $4.000.000.000 (cuatro mil millones de pesos) de los Jujeños? Pretender una ventaja política a costa de los contribuyentes… https://t.co/obFFcIpF5C — Manuel Quintar (@manuelquintar) December 30, 2024

En Jujuy, las primeras pistas del casi seguro desdoblamiento fueron del vicegobernador Alberto Bernis, que al ser consultado antes de fin de año sobre la factibilidad de comicios por separado, respondió que "podrían ser en mayo, abril, junio o julio". Ante las críticas por el costo de ir a las urnas en una fecha distinta a la Nación, respondió: "El costo de la elección provincial será lo mismo que octubre, en Jujuy es lo mismo hacer elecciones separadas, lo que hay que valorar es qué provincia queremos, no mezclar con las elecciones nacionales. Pero son apreciaciones personales", dijo. "Como fuerza política, como frente, todavía no definimos la fecha de elecciones pero estamos discutiendo. Hay diversas opiniones que discutiremos pero muy posiblemente suceda, los jujeños tenemos que discutir el problema de los jujeños, no mezclarlos con las elecciones nacionales", cerró el también titular de la Legislatura.

En esta provincia rige el sistema unicameral, que cuenta con 48 miembros, y el 50% se renueva cada dos años. En este caso, el oficialista Frente Cambia Jujuy (FCJ), cuya columna vertebral es radical, como Sadir, pone en juego la mayor cantidad de bancas, por lo que no está en sus planes perder la mayoría que detenta, se indicó a este medio.

Por Cuyo

En las elecciones de medio término en Mendoza se renovarán cargos legislativos nacionales, provinciales y de concejos deliberantes municipales. En total, 98 concejales, 43 legisladores provinciales y 5 diputados nacionales. Esta provincia tiene cámaras de Diputados y Senadores. La primera tiene 48 bancas, mientras que la segunda 38, y en ambos casos, se renueva la mitad de sus miembros.

Si el gobernador radical Alfredo Cornejo aplica lo que establece la ley provincial, los cargos locales se definirán en elecciones que deberán realizarse en dos tramos: febrero de 2026 las primarias y las generales en abril. En el distrito no planean eliminar las PASO locales, como informó Ámbito. De todos modos, el jefe provincial tiene la facultad de modificar la fecha de los comicios a través de un decreto de necesidad y urgencia. "Cornejo tiene la potestad de unificar los comicios pero aún no lo decidió", señaló a este medio una fuente oficial consultada. Todo dependería del diálogo del gobernador con la Casa Rosada, de la que se mostró cercana, hasta el momento. "Milei necesita que el número de diputados nacionales crezca y se haga fuerte, para Cornejo es imperioso consolidar su armado provincial, por lo que no se descarta que haya un acuerdo de desdoblamiento con esa premisa", reflexionó un dirigente del peronismo mendocino que está atento a estos movimientos.

Cornejo, en una provincia que no contempla la reelección, tiene ante sí a dos aspirantes de fuste a la gobernación que buscarían sucederlo en 2027 y ya están en carrera. Por un lado, Omar de Marchi, que viene del PRO, fue secretario de Relaciones Parlamentarias y con la Sociedad Civil, nombrado por el actual Gobierno, y que renunció a ese cargo para asumir en noviembre como vicepresidente de Aerolíneas Argentinas. Por otro lado, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, de origen radical, que juega en tándem con su par de Seguridad, Patricia Bullrich.