Pasar a la acción, parte fundamental de nuestro ADN

Este 2023 ha sido un año en el que la resiliencia y la innovación fueron los ejes centrales de nuestro día a día, frente a los enormes desafíos que nos siguen planteando el mundo, la región y nuestro país. Pero, dentro de este contexto, jamás dejamos de estar activos. Desde Siemens, con nuestros más de 150 años de historia en el país, siempre miramos adelante. Mucho se habló del wait and see, de la pausa ante lo desconocido, de la necesidad de certezas. Estas cuestiones son importantes, pero debemos ser proactivos y no quedarnos solo en el reclamo: innovar y encontrar soluciones creativas y sostenibles ha estado en nuestro ADN emprendedor por más de 175 años.