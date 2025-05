Charlas de quincho: cena en mesas separadas, una UIA amigable, el PJ que se tensa y la "Liberfest" en un templo del Uruguay

La Fundación Libertad fue escenario de la pulseada PRO-LLA. Nuevo presidente en la UIA, dispuesto a fumar la pipa de la paz en la Rosada. Expo EFI, con discurso largo (y con bostezos) de Javier Milei. Los bancos, ganadores. Guerra no tan fría en el PJ bonaerense. Evento top de Fiat en medio de las presiones "morenistas" para que automotrices bajen los precios. Desembarco fallido de libertarios en Uruguay: de un lujoso hotel montevideano a un templo evangélico rural en la ruta. Conan advierte a su Padre: es más viejo que la imprenta.

Semana corta, pero no por eso menos intensa. El legado del Papa y la aparición de El Eternauta le asestó varios goles a la batalla cultural que emprende el Gobierno, y se despiden de estas pampas, por ejemplo, palabras como "wokismo", que en paz descanse. La campaña porteña se reactivó, y mientras Javier Milei intenta alzar a upa a Manuel Adorni para que conozca esquinas que no estaban en su radar, como las del noble Lugano, Mauricio Macri se pone al frente también de la campaña del PRO. Una batalla cuerpo a cuerpo que podrá definir una futura alianza en la provincia de Buenos Aires. Esa pulseada es festejada por Leandro Santoro , que espera que ninguno acelere en la última recta para recoger los beneficios de esa división de centro derecha.

Santoro expresa la unidad del PJ porteño, pero del otro lado de la General Paz se sacan chispas . Axel Kicillof prepara el lanzamiento de su propia corriente interna y toma cafés con radicales, mientras los movimientos son mirados con lupa por Cristina Kirchner y por Sergio Massa . ¿Se tensa pero no se rompe? Hubo también señales en las provincias más alejadas del obelisco.

Eventos varios le dieron vida a la semana corta: la cena del Fundación Libertad que mostró la foto Macri-Santiago Caputo o Expo EFI , con presencias de Milei y de Luis "Toto" Caputo. Nuevo presidente de la UIA que busca hacer las pases con la Casa Rosada. Además, con un encuentro top en un campo de polo, Fiat lanzó a uno de los vehículos más exitosos, en medio de la presión "morenista" del Gobierno a las automotrices para que no suban los precios.

Fundación Libertad: una pulseada simbólica LLA vs PRO

El Goldencenter de Parque Norte fue el escenario elegido para acumular referentes del liberalismo ya no tan vernáculo, de ayer y de hoy, podría decirse. Con el objetivo de rendir homenaje al escritos Mario Vargas Llosa, la tradicional cena se convirtió en un escenario para la batalla simbólica de la centro derecha: la pulseada por quién se queda con la representación del espacio, si el PRO -con Mauricio Macri como referente- o La Libertad Avanza. Ya en el cocktail previo a ingresar al salón donde esperaban un centenar de mesas, la afluencia de invitados presagiaba que iba a ser el convite d emayor convocatoria de las últimas ediciones. Se mezclaba el influencer Dannan, tuiteros libertarios y los republicanos "amarillos". Había una suerte de vip acordonado, donde Mauricio Macri departía con invitados, diputados y la familia del escritor recientemente fallecido. A pocos metros, Manuel Adorni se saludaba y sacaba fotos con algunos de los presentes. El cierre iba a quedar a su cargo.

En las islas de comida, el tapeo contaba con boccata de jamón de parma e higos picantes o los langostinos apanados. Para los que llenaban el plato de los fríos había bocaditos de espinaca alioli o bocconcinos con pesto y chilli, para hacer tiempo a lo que serían los discursos de una noche que recién se apagaría luego de que Adorni hiciera una defensa cerrada del gobierno de Javier Milei ante un auditorio cautivo.

El cruce de saludo entre Santiago Caputo y Mauricio Macri luego de los chispazos públicos se llevó las miradas mientras que el principal asesor presidencial era saludado a caso paso que daba por un enjambre de liberales de a pie que intercalaban mangazos. Estuvo casi en una mesa exclusiva con los propios, todos los capitanes del ejército tuitero, ahora insertos en la estructura de la administración pública, muchos de ellos.

Alejandro Bongiovanni, hijo del fundador del espacio y ahora director de la Fundación Libertad no daba abasto con los abrazos desde, lo que reconocían todos, había sido un largo periplo con cenas no tan concurridas cuando el discurso liberal no era tan taquillero. Había clima refundacional y los invitados clamaban por un futuro de dos décadas con "las ideas de la libertad" como norte.

Los más de mil asistentes se cruzaban de mesa en mesa en los intervalos para saludarse y el tema de conversación, por lo bajo, giraba en torno a qué podría pasar luego de las elecciones del 18 de mayo, porteñas pero en clave nacional. Sobre todo si se refiere al futuro del PRO y de LLA como aglutinadores del espacio. En parte, se medían en la cena. Y había cálculo acerca del garrochismo si la performance amarilla no resultaba lo suficientemente satisfactoria como para retener a muchos de sus dirigentes.

El panel en el que Macri participó junto al hijo de Vargas Llosa y al ex presidente de Uruguay Julio Sanguinetti fue la previa a degustar le ojo de bife que estaba seteado como plato principal. En la introducción, Alberto Benegas Lynch se maravilló de vivir esta época y declaró un "orgasmo intelectual" por ver plasmado en la realidad sus ideas más primigenias de la mano de la gestión de su mentoreado Milei. Lo escuchaba Mirtha Legrand que se quedó casi hasta el final, haciendo gala de su impecable disposición, ante algunos asistentes tenían bostezos de madrugón de lunes.

Una UIA más amigable

Martín Rappallini, el flamante presidente de la UIA, es relativamente joven para el cargo al que lo eligieron ya que tiene 56 años. Tal vez por ello transmite cercanía con el interlocutor. En vez de un formal apretón de manos, suele saludar al estilo argentino con un beso de mejilla y una sonrisa.

Entre los empresarios se señala que le viene a aportar un aire renovado a la entidad tras dos períodos de Daniel Funes de Rioja, quien en rigor no es empresario, sino abogado asesor de empresas en temas laborales. Funes de Rioja se desempeñó durante de dos décadas como el presidente de la Copal, la entidad que reúne a las empresas alimenticias, y desde allí saltó a la UIA. Es de reconocer que los últimos meses de su gestión no fueron de lo mejor en la relación con el gobierno de Javier Milei.

rappallini.jpg Martín Rappallini asumió en la UIA con un tono más amigable con la Casa Rosada.

Rappallini, en cambio, es dueño de su fábrica Es socio del Grupo Alberdi, que se dedica a la cerámica. Y en su discurso casi no se escucha la palabra “protección”, algo que eriza los pelos de los liberales de la Casa Rosada y que es más común en ciertos segmentos del “empresariado nacional”. “Industrialismo para nosotros es generar las condiciones para ser competitivos en precio y calidad a nivel global”, asegura al ponerse en sintonía con la Casa Rosada. Así es que desde el gobierno lo recibieron con un anuncio de rebaja de retenciones a las exportaciones industriales. Toda una señal.

No se atreve a afirmar que su gestión sea “continuidad” de lo que se hizo en los últimos cuatro años. Eso lo da a entender perfectamente. De hecho, en principio se trató de hacer un encuentro con la prensa que incluyera al presidente saliente y entrante, pero eso no ocurrió.

También se pone del lado del ministro Luis Caputo en lo que se refiere a la presión fiscal en las provincias y municipios. Rappallini afirma que va a ir a visitar a los gobernadores para que bajen los impuestos. “Muchos se la pasan hablando de las pymes, pero las dejan solas”, suele señalar.

Un detalle de la nueva conducción fabril: De 26 cargos que tiene el Comité Ejecutivo, solo uno, de vocal, lo ocupa una mujer: Cecilia Rena.

Salida al mercado, bostezos y las fintech

El Centro de Convenciones de Buenos Aires albergó una nueva edición de Expo EFI. La sigla hace referencia a Economía, Finanzas e Inversiones. Congregó a numerosas empresas de distintos sectores y se llevaron a cabo numerosos paneles, aunque la principal atracción fue la participación primero del ministro de Economía Luis Caputo, y al día siguiente del presidente Javier Milei.

Ambos llevaron anuncios fuertes. El primero, que avanzará con medidas para que los argentinos saquen los dólares de abajo del colchón y lo vuelquen en la economía real. Milei, en tanto, anticipó un regreso al mercado de capitales, en un largo discurso que comenzó con el rap agotador que repite desde hace un año y medio (la herencia, la inflación que viajaba en cifras astronómicas, el ajuste de 15 puntos del PBI, y bostezos largos), para seguir luego con encendidas diatribas a mandriles de distinto pelaje: econochantas, periodistas ensobrados, casta corrupta. Bostezos largos también. Claro, para volver al mercado de capitales necesita que baje el Riesgo País, un indicador que no cede.

Con la Fase 2 del carry trade inaugurado tras la salida del cepo para personas físicas, una de las voces más esperadas era la de las Alycs, la entidades autorizadas para intermediar entre inversores y mercados de capitales. En ese universo, hay preocupación. Como mencionaban en los pasillos del Centro de Convenciones, "ahora el gran negocio ahora está en los bancos”. Algunos ya empiezan a ver migraciones de su planta hacia bancos, aunque no están contratando tanto como sucedió antes. La comparación fue, claro, con la salida del cepo de Mauricio Macri, cuando "hubo más euforia”.

En tanto, las fintech trajinaban los coffee break con una sola intención: buscan una regulación del BCRA para ofrecer criptomonedas a través de Alycs de manera directa y, más a futuro, transformarse en bancos. "Las empresas suelen recurrir más a los bancos para pedir financiamiento y con la salida del cepo, es mucho más sencillo con ellos a buenas tasas en vez de buscar financiamiento en el mercado", expresaban, con intranquilidad.

Un lanzamiento italiano con presión por precios

Le dio mística italiana Fiat a la presentación del nuevo Cronos, el auto que se mantiene entre los más vendidos del país y que se fabrica en Córdoba. Un evento top, en un día más primaveral que otoñal en General Rodríguez, en el lujoso campo de polo de la Ellerstina, institución insignia a nivel nacional fundada por Gonzalo Pieres, apellido ilustre de ese deporte.

Los corrillos estuvieron a la orden del día, ya que horas antes el ministro de Economía Luis Caputo había apretado a lo Moreno a las automotrices para que no suban los precios. Es que lejos del libre mercado que pregona en lo teórico, la Casa Rosada cerca a las empresas y les echa encima no solo a funcionarios, sino también a su ejército de trolls en las redes sociales. Puntualmente, en el caso de las automotrices, la devaluación del tipo de cambio (usan ese término, y no un eufemismo) del 8,8% y la inflación de marzo del 3,7% "tiene un impacto directo en los costos de producción e importación de vehículos, que en este momento las terminales están absorbiendo", como explicaron desde otra compañía.

“¿Aumentan los precios?”, fue la pregunta que circuló en el lanzamiento del Cronos, pero la respuesta no apareció. De manera rotunda, se escuchó: “Los precios los vamos a publicar los primeros días de mayo. No vamos a contestar nada”. Luego, claro, empezaron a llegar las listas de precios, con aumentos menores a los que se estipulaban antes de las palabras de Caputo, quien, también con espíritu italiano, el de la cosa nostra, advirtió a que si subían los precios se rompía "la relación de confianza".

fiat-cronos-2025.webp

Otras marcas prefirieron evitar subas en mayo. Martín Galdeano, CEO de Ford, dijo el miércoles por la noche, en la víspera del Día del Trabajador: "Nuestra decisión es mantener la lista vigente de abril mientras continuamos monitoreando la evolución de las variables clave que impactan sobre los costos de nuestro negocio. Pensamos que no es momento de tomar decisiones apresuradas". También en el mercado de motos hubo repercusiones: "Desde el mes de febrero Yamaha no realiza aumentos en ninguno de todos sus modelos y en mayo continuaremos con eso, sin realizar aumento alguno. Iremos por cuatro meses consecutivos sin incrementos", deslizaron desde la marca japonesa.

En el evento de Fiat la comida estuvo a cargo del chef internacional, Leonardo Fumarola, “del sur de Italia” y dueño de un reconocido restaurante italiano en el barrio porteño de Palermo, L’adesso. La calidad de la comida fue suprema. De entrada: rocher de ossobuco brasato al barolo con mamellata de tomates. Como plato principal, unos agnollotis del plin y aceite de trufa blanca d’ alba. Para el postre, hubo bunet con amaretti y helado de gianduia.

Durante la jornada, Fiat también anunció el regreso del Argo, el hatchback para el Segmento B, que se había dejado de vender en nuestro país con el cepo al dólar, y que vuelve con la mayor apertura a la importación. También se viene el nuevo Fiat 600, de Polonia, “y en colores llamativos, queremos alejarnos de los clásicos”, adelantaron desde la empresa.

Bitácora del peronismo: se tensa, ¿pero no se rompe?

La postal sorprendió a más de uno en Gobernación. Desde Quilmes, Merlo y Malvinas Argentinas, tres intendentes ultra K agradecieron por redes sociales a Axel Kicillof y a la Legislatura bonaerense por condonar las deudas municipales contraídas durante la pandemia. El único detalle: la condonación todavía no ocurrió.

Los posteos en X, casi calcados entre Mayra Mendoza, Gustavo Menéndez y Leo Nardini, parecieron más un mensaje cifrado: “Gracias al Ejecutivo y a la Legislatura por condonar las deudas de los municipios”, expresaron los jefes comunales.

Lo cierto es que el proyecto de condonación apenas avanzó en las comisiones de Asuntos Municipales, Legislación General y Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados y aún debe ser tratado en el recinto y luego en el Senado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mayrasmendoza/status/1917308047816319482?s=46&partner=&hide_thread=false Durante la etapa de la pandemia, los municipios realizamos un esfuerzo muy grande para sostener económica y socialmente a la población.



Por eso agradecemos al ejecutivo provincial y a la legislatura bonaerense condonar las deudas que los municipios mantenían con la Provincia,… — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) April 29, 2025

En La Plata, donde los gestos pesan más que las palabras, no tardaron en interpretar el trasfondo: “Fue un intento de extorsión: habíamos acordado que eso iba a tratarse cuando el Ejecutivo mande el proyecto de endeudamiento y negociar todo junto”, deslizó con media sonrisa un miembro del Movimiento Derecho al Futuro y completó: “Es como que te agradezcan un regalo que no diste… y encima te lo exijan por redes”.

La jugada camporista agitó las aguas en un momento en que las tensiones con el kicillofismo están lejos de calmarse. En el fondo, lo que se discute no es solo una deuda –que ronda los 7.900 millones de pesos– sino una disputa política al interior del peronismo que es cada vez más difícil de disimular. La tensión escalará en las próximas semanas, dado que el 24 de mayo Kicillof lanzará su Movimiento Derecho al Futuro, un contrapeso de La Cámpora, ya sea para disputar la lapicera o bien para competir en un peronismo dividido.

WhatsApp Image 2025-04-28 at 5.42.50 PM.jpeg Storani y Kicillof tomaron un café en La Plata.

En ese marco, se rumorea también una ampliación, y en esa línea fue leída la foto "casual" de Kicillof tomando un café con Federico Storani, exdiputado nacional y líder de la Corriente de Opinión Nacional del radicalismo. El encuentro se concretó en la tradicional cervecería "La Modelo" ubicada sobre la calle 54 en pleno centro platense. Dialogaron sobre el impacto por la muerte del Papa Francisco y lo importante de tomar su legado. Asimismo, ambos coincidieron en repudiar las declaraciones de la titular del FMI, Kristalina Georgieva quien llamo a favorecer a Javier Milei y apoyarlo en los próximos comicios.

Mientras, hubo mensajes de llamado a la unidad de Sergio Massa en su reaparición en la Fundación Encuentro, ante los renovadores, y también de Cristina Kirchner, en su posteo en redes por el Día del Trabajador: "Es más necesario que nunca mantenernos unidos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1917896874679574905?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1917896874679574905%7Ctwgr%5E5d89917beca81c2265aed6fe835d7351c3201a4f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Fse-reaviva-la-campana-lla-sostiene-al-kirchnerismo-desafiado-adentro-del-pj-n6141201&partner=&hide_thread=false Este es un Día del Trabajador difícil para las grandes mayorías nacionales. A la pérdida histórica del poder adquisitivo de los salarios, que hoy se encuentra en los niveles del 2001, se suma la intención declarada del gobierno de Milei de seguir arrasando con los derechos… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 1, 2025

Como sea, también hay que estar atento a lo que ocurra en las provincias. Ricardo Quintela pasea por las provincias su línea Federales, disidente a la conducción nacional. Aparecen a la vez frentes del PJ no kirchnerista en distritos que votan el domingo 11 de mayo, como en Jujuy. Pero también hubo unidad en Ciudad con Leandro Santoro a la cabeza, o en Chaco, con Jorge Capitanich. Ambos distritos renuevan en octubre senadores nacionales.

Asimismo, este fin de semana hubo acuerdo en el PJ pampeano, todo una señal. El gobernador Sergio Zilliotto y el exmandatario Carlos Verna irán en una lista de unidad para renovar las autoridades del partido.

La foto que muestra el peronismo pampeano hubiera sido impensable hace apenas un año, cuando los intendentes de las diez localidades más importantes de la provincia armaron una mesa política, para mostrarle los dientes a un gobernador sin reelección. Mucho menos en 2021, cuando en disconformidad con el cierre de listas, que beneficiaba especialmente a María Luz “Luchi” Alonso, el exgobernador Verna puso punto muerto en plena campaña electoral y privó al peronismo de un senador nacional.

La relación entre el viejo caudillo y el gobernador, que además representan a dos ciudades rivales, Santa Rosa y General Pico, al estilo de la competencia entre Lomas de Zamora y La Matanza por hegemonizar la tercera sección electoral bonaerense, nunca fue sencilla. Por eso el “aterrizaje suave”, se celebra en ambos campamentos.

La Derecha Fest en Uruguay: del Radisson a un templo evangélico rural

La Libertad Avanza intenta un desembarco en Uruguay, y con ese preparó un acto que finalmente se realizó este viernes. La salvedad es que mientras buscaban un evento de lanzamiento con bombos y platillos, la convocatoria fue tan floja que los adalides de la libertad terminaron en una zona rural, al costado de la ruta.

Embed - Viva La Derecha on Instagram: "Es hoy Derecha Fest en Montevideo. Con @danannimal @nicolasmarqueznoriega, @estebanqueimada @javier.negre y @agustinlaje Auditorio El Mega - Ruta 8, km 21, Villa García, UY Auspician: @laderechadiario y @gauchoestudio" View this post on Instagram A post shared by Viva La Derecha (@vivaladerechafest)

El director de la orquesta para tentar a las almas charrúas a pintarse de violeta fue el autopercibido intelectual Agustín Laje. Se esperaba por la presencia del autopercibido cineasta Santiago Oría, pero no logró hacerse el hueco en la agenda. En cambio, sí estuvo el autopercibido periodista español Javier Negre.

Un show llamado "Viva La Derecha Fest", que algún hombre del otro lado del Río de la Plata lo comparó con un bar paródico que solía ser parte del programa cómico Peter Capusotto y sus videos, donde se hablaba mucho pero nadie salía acompañado. La intención es llevar la batalla cultural a la otra orilla; una batalla en la que los libertarios tuvieron varios goles en contra en estos días, con el legado del Papa y la aparición explosiva de El Eternauta.

La cuestión es que el evento se pensaba realizar en el Hotel Radisson, sede de los grandes encuentros de la política uruguaya. Sin embargo, le quedó grande y el encuentro se llevó a cabo a 21 km de Montevideo, en una zona rural, en un templo aportado por un pastor evangélico. El cambio de locación refleja la poca penetración libertaria en Uruguay, acaso porque, a diferencia de la Argentina, los partidos tradicionales no colapsaron y la representación del electorado está distribuida en dos grandes frentes.

El encuentro no trajo grandes novedades. Descalificación a la izquierda, diatribas contra el wokismo, palabra que cayó en desgracia, y toda la cháchara habitual.

Diálogos con Conan: más viejo que la imprenta

- Padre, estaba leyendo el diario y veo que lo critican mucho.

- Conan, no leas a los ensobrados, son todos "llorapautas"

- ¿Hace falta, Padre? ¿No se le está yendo la mano?

- Necesito que hablen de otra cosa, de lo que yo quiero.

- ¿Y si hablan de otra cosa?

- Simple, Conan: son ensobrados

- ¿Y si hablan de lo que usted quiere, Padre?

- Son nobles excepciones que honran la profesión, Conan.

- Clarísimo, Padre. Una genialidad, ¿cómo nunca se le había ocurrido a nadie?

- No sé, Conan, pero es muy fácil. Si te critican es porque son feos, sucios y malos. Si te alaban, son lindos, limpios y buenos.

- Era una ironía, Padre, eso que hace es más viejo que la imprenta de Gutenberg.

- ¿Cómo, Conan? Yo pensé que era una genialidad.

- Lamento decirle que no, Padre. Pero últimamente le venden cualquier cosa.

- No me subestimes, Conan. Todos los días llamó a los que me subestimaban cuando era chico para recordarles quién soy.

- Afloje, Padre. Sea libre, sea feliz, disfrute todo lo que le dio la vida, que es generosa.

- No puedo, Conan. ¿Y qué querés decir con eso de que es generosa? ¿Es otra ironía?

- Padre, no, cómo se le ocurre. La vida es generosa, pero con todo aquel que lo merece. Y usted se merece todo, Padre, por eso es el mejor Presidente de la historia.

- Conan, me confundís. Ya no sé si me hablás en serio o te estás burlando.

- Jamás, Padre. Sería incapaz.

- No me gusta, Conan. Eso de incapaz tampoco. Pero te voy a creer.

- Debería creerme siempre, Padre.