Autos: fuerte apoyo de fabricantes e importadores a la baja de impuestos

Una vez conocida la decisión oficial, fabricantes e importadores salieron a respaldar la medida.

En el caso de las terminales agrupadas en ADEFA, además de apoyar la medida implementada por las autoridades nacionales, pidieron a gobernadores y municipios que avancen también en un alivio fiscal.

"Es muy positiva la decisión del gobierno de eliminar impuestos y bajar carga impositiva: camino para impulsar el desarrollo económico. Agradecemos el trabajo y compromiso del equipo del Ministro @LuisCaputoAR Esperamos que provincias y municipios se sumen en esta dirección", dijo ADEFA.

Por el lado de la cámara que agrupa a los importadores (CIDOA), Hugo Belcastro, titular de la entidad se mostró muy optimista respecto ala decisión del Gobierno: "Son dos muy buenas medidas que va a permitir, por fin, que se modernice el parque automotor. Es algo muy bueno para el consumidor ya que va a poder comparar, va a poder elegir y va a tener autos más modernos. La eliminación del primer escalón del Impuesto Interno va a empujar todos los precios para abajo. En cuando a la medida para los autos híbridos y eléctricos, es algo también positivo. A mi entender, sería bueno que tuviera una valor FOB un poco más alto. Esto permitiría que lleguen autos con más equipamiento, más seguridad y más modernos. En síntesis, estas medidas van a generar una revolución muy importante en el sector para el beneficio de los consumidores."

A esta posición de la cámara que agrupa a importadores, se suman también opiniones independientes de representantes de marcas importadas.

Ernesto Cavicchioli, representante en la marca Hyundai, brindó su opinión sobre la medida y analizó lo qu puede pasar con los precios de los autos.

"Esperamos el texto definitivo pero por lo que se entiende del tweet del ministro Caputo es una excelente medida de la administración Milei ya que elimina grandes distorsiones en las listas de precios generadas por este impuesto. El impuesto interno que arrastramos desde el año 2008 fue acuñado como 'impuesto al lujo' por la administración de Cristina Fernández y terminó afectando, por ejemplo, al Toyota corolla que es un auto típico de clase media. Fue mal comunicado a la sociedad con un sesgo ideológico y ocasiono más distorsión que recaudación real.

La eliminación de la primera escala hará que vuelva a haber competencia frente a estos autos que estaban artificialmente 'topeados' por las terminales. El mercado va a reaccionar positivamente con una mayor oferta de vehículos en cantidad, calidad y con precios mas competitivos. Se espera un crecimiento de los segmentos SUV B, C y D y la llegada de más vehículos globales extra Mercosur. Es decir, toda la gama completa de SUVs que se vende en los países vecinos. También podrían llegar más sedanes y hatchs de los segmentos medianos y grandes que no se traían por la distorsión que generaba este impuesto. Incluso versiones deportivas de autos de segmentos B, C y D.

El gran beneficiado va a ser al consumidor, pero entiendo que es positivo también para la recaudación ya que el arancel que pagan estos autos que antes no se comercializaban es del 35% mas el 3% de la tasa de estadística. A partir de ahora las listas de precio sugeridos serán más transparentes y habrá un solo salto de un 20% en la segunda escala que a precio público se ubicaría hoy en unos 90 millones de pesos si se mantienen los montos de las bases imponibles. De cero a 90 millones de pesos las listas no van a tener saltos" dijo el empresario.