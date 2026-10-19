Los supercargadores de Tesla llegan a la Argentina: en qué rutas instalarán los dispositivos

La instalación comenzará el próximo año y se desarrollará en dos etapas, con conexiones hacia distintos puntos del país.

La expansión de la movilidad eléctrica en la Argentina tendrá un nuevo capítulo a partir de 2027. YPF confirmó los primeros corredores donde se instalarán los supercargadores de Tesla , como parte del acuerdo firmado entre ambas compañías para desarrollar una red de infraestructura destinada a los vehículos eléctricos.

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El anuncio fue realizado por Horacio Marín, presidente y CEO de YPF , quien adelantó que las estaciones de servicio de la petrolera funcionarán como puntos estratégicos para incorporar los equipos de carga rápida de la automotriz estadounidense.

El proyecto surge del convenio que ambas empresas firmaron en junio y busca resolver una de las principales dificultades que enfrentan los usuarios de autos eléctricos en Argentina: la falta de infraestructura de recarga suficiente para realizar viajes de larga distancia .

Durante una presentación moderada por el periodista Eduardo van der Kooy, Marín explicó que el desarrollo de la electromovilidad requiere inversiones que acompañen el crecimiento del parque automotor.

"El desafío que tienen hoy los autos eléctricos en la Argentina es la infraestructura" , sostuvo el directivo, quien también mencionó las dificultades que pueden presentarse para instalar cargadores particulares en edificios residenciales.

Según explicó, algunos propietarios encuentran restricciones en sus consorcios debido a las modificaciones eléctricas que requieren las instalaciones.

Frente a este escenario, la petrolera pretende aprovechar su presencia en las principales rutas nacionales para facilitar el acceso a puntos de carga y ampliar las posibilidades de circulación de los vehículos eléctricos.

Las rutas elegidas para los cargadores de Tesla

El despliegue de los Superchargers estará dividido en dos etapas. La primera se concentrará en corredores que conectan algunos de los principales centros urbanos y destinos turísticos del país.

Los cinco trayectos contemplados para la etapa inicial son:

Buenos Aires – Mar del Plata.

Buenos Aires – Rosario.

Buenos Aires – Mendoza.

Rosario – Córdoba.

Rosario – Santa Fe.

Estas conexiones permitirán avanzar en la conformación de una red de recarga sobre rutas con un importante movimiento de vehículos particulares y comerciales.

La segunda fase tendrá una cobertura territorial más extensa y buscará conectar regiones que actualmente presentan mayores dificultades para el desarrollo de la movilidad eléctrica.

Los corredores previstos para esta instancia serán Buenos Aires – Ushuaia y Rosario – San Salvador de Jujuy

La inclusión del trayecto hacia Ushuaia representa una novedad relevante para la Patagonia, ya que contempla la incorporación de infraestructura de carga en uno de los recorridos más extensos del territorio argentino.

Sin embargo, todavía no se informaron las estaciones específicas que recibirán los equipos, la cantidad de cargadores que tendrá cada ubicación ni las fechas de habilitación de los distintos puntos.

Marín aseguró que el objetivo es ofrecer a los usuarios mayores posibilidades de viajar con vehículos eléctricos mediante una red de abastecimiento confiable.

El despliegue de los Superchargers estará dividido en dos etapas. La primera se concentrará en corredores que conectan algunos de los principales centros urbanos y destinos turísticos del país.

"De esta manera, los consumidores de autos eléctricos por lo menos van a poder viajar a estos lugares, con abastecimiento asegurado por YPF", señaló.

En cuanto a la distribución de responsabilidades, el ejecutivo explicó que Tesla estará a cargo de la inversión para instalar los supercargadores, mientras que YPF suministrará la electricidad a través de su compañía YPF Luz.

De esta manera, la alianza combina la tecnología de carga rápida desarrollada por la automotriz con la infraestructura territorial y energética de la petrolera argentina.

Tesla avanza con su desembarco en la Argentina

El anuncio sobre los cargadores coincide con los preparativos de Tesla para comenzar a comercializar oficialmente sus vehículos en el mercado argentino.

La empresa fundada y dirigida por Elon Musk trabaja en el desarrollo de su estructura comercial y de servicios, que contempla oficinas en Puerto Madero, un showroom en Núñez y un centro de atención técnica en Munro, dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La llegada de la marca también está vinculada con los cambios en el esquema de importación de vehículos electrificados, que permiten el ingreso de determinadas unidades bajo condiciones arancelarias especiales.

En este contexto, contar con infraestructura propia de carga rápida aparece como un componente importante para acompañar la comercialización de sus modelos.

Los Superchargers de Tesla están diseñados para recuperar energía en períodos más cortos que los cargadores convencionales, aunque los tiempos efectivos dependen de la potencia del equipo, las características de la batería y las condiciones de funcionamiento del vehículo.

Para la Argentina, el desarrollo de una red de estas características podría contribuir a reducir una de las principales preocupaciones de los potenciales compradores: la disponibilidad de puntos de recarga durante los viajes.

Marín destacó que la alianza también contempla oportunidades de colaboración en almacenamiento de energía e innovación tecnológica.

"Tesla es tecnología, innovación y ejecución. Son valores que conviven en una escala difícil de imaginar hasta que uno la ve de cerca", expresó.

El directivo sostuvo además que el futuro energético estará caracterizado por la convivencia de diferentes tecnologías y fuentes de abastecimiento, en lugar de una sustitución inmediata de los sistemas tradicionales.

Con este proyecto, YPF busca posicionarse dentro de la transformación del transporte y ampliar los servicios disponibles en sus estaciones.

La confirmación de los corredores constituye el primer avance concreto del acuerdo, aunque todavía resta conocer el cronograma detallado de instalaciones.

La llegada de los Superchargers en 2027 marcará un paso importante para la infraestructura de movilidad eléctrica del país, especialmente si el proyecto logra extender la disponibilidad de carga rápida más allá de los principales centros urbanos.