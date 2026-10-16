Ya llegaron los autos voladores al mercado: cuánto cuesta y cuándo va a salir el Tesla Roadster

El deportivo eléctrico de Elon Musk sorprendió con una demostración aérea. Aunque quedan datos por definir, la producción está prevista para el futuro cercano.

El nuevo modelo incorpora tecnología desarrollada junto a SpaceX y va a contar con versiones de distintos niveles de rendimiento y sistemas de propulsión.

Tesla lo hizo de nuevo : desafió todas las leyes y dejó boquiabierto al público. La automotriz presentó la nueva generación del Roadster, su deportivo eléctrico más esperado, con una demostración que incluyó maniobras en el aire gracias a una tecnología que se desarrolló junto a SpaceX.

El vehículo pudo elevarse del suelo, hacer un giro y volver a aterrizar durante el evento que se llevó a cabo el jueves 15 de octubre en las instalaciones de prueba de la firma aeroespacial, en Texas, Estados Unidos.

La presentación puso fin a una espera de casi nueve años desde que la empresa mostró por primera vez la segunda generación del modelo , en noviembre de 2017. Pero todavía no hay que emocionarse demasiado: la exhibición no significa que el vehículo ya esté disponible para circular. Tesla anunció que la producción no empezará este año.

La producción del nuevo Roadster está prevista para 2028. Tesla no anunció una fecha exacta de entrega ni un calendario de comercialización, por lo que todavía no hay una fecha confirmada para su debut.

La fecha de inicio la fabricación tampoco implica que todas las unidades reservadas se entreguen ese mismo año, así que por ahora no podemos hacer demasiadas afirmaciones.

El modelo se presentó en 2017, cuando la empresa anticipó un deportivo capaz de acelerar de 0 a 100 km/h por hora en 1,9 segundos, alcanzar más de 400 100 km/h y recorrer hasta 1.000 kilómetros con una carga.

Desde aquel anuncio, el proyecto acumuló varios aplazamientos y la marca fue cambiando tanto el calendario como el diseño y las características que promete para la versión definitiva.

La nueva presentación mostró un diseño distinto al prototipo original, una propuesta con prestaciones de un superdeportivo y sistemas inspirados en la ingeniería aeroespacial. Tesla describió tres variantes, con diferentes capacidades y condiciones de uso.

La versión Performance está pensada para circular por la vía pública, Thrust suma propulsores de gas frío para mejorar la aceleración y Rocket es la opción capaz de maniobras aéreas.

Cuánto cuesta el Tesla Roadster

Tesla habilitó las reservas del Roadster, pero todavía no publicó los precios finales de venta de todas las versiones. Los números que se conocen corresponden a los depósitos necesarios para reservar una unidad.

La variante Performance requiere un depósito de US$ 50.000, mientras que la Thrust exige US$ 250.000. Para acceder a la Rocket, la empresa estableció un sistema de invitación y no informó un precio definitivo.

Las cifras hay que analizarlas en el contexto de las demoras del proyecto. Cuando presentó el Roadster en 2017, Tesla ya había aceptado reservas de clientes, algunos de los cuales pagaron anticipos importantes para asegurar una unidad.

El lanzamiento se postergó durante años y la empresa terminó mostrando una versión rediseñada, con nuevas promesas de rendimiento y tecnología.

La tecnología que hace posibles las hazañas de este modelo

La principal novedad del Roadster es el sistema de propulsión que le permite despegar del suelo y ejecutar maniobras aéreas. La tecnología fue desarrollada con la participación de ingenieros de Tesla y SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk. La demostración incluyó el uso de propulsores de gas frío y un sistema de control que permite ajustar los movimientos del vehículo.

El sistema se basa en depósitos de gas comprimido y varios propulsores distribuidos alrededor del auto. Esa combinación permite generar empuje para levantarlo, modificar su posición durante el vuelo y controlar el descenso. La automotriz mostró una maniobra en la que el vehículo se elevó, giró en el aire y aterrizó.

El equipamiento cambia según la versión. La Performance está orientada al uso en asfalto y pista, con aerodinámica activa y un sistema de succión multimodo. La Thrust incorpora propulsores de gas frío para mejorar la aceleración.

La Rocket suma diez propulsores y está pensada para hacer maniobras aéreas. Su configuración es para un solo ocupante, mientras que las otras dos variantes tienen dos plazas.

Tesla también anunció una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de un segundo para la variante Thrust. Esta cifra es una de las promesas más llamativas del modelo. La empresa también afirmó que las tres versiones tendrán una autonomía de alrededor de 480 kilómetros y una velocidad máxima superior a los 370 kilómetros por hora.

El proyecto tiene dos objetivos: desarrollar un deportivo eléctrico de prestaciones extremas y mostrar la aplicación de tecnologías vinculadas con la industria aeroespacial. Su llegada al mercado va a depender de que Tesla cumpla el calendario de producción, confirme los precios y detalle qué capacidades van a estar disponibles en cada versión.