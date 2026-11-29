La compañía automotriz busca garantizar el acceso continuo a datos móviles, incluso durante los viajes que se hacen en regiones alejadas.

La conectividad se convirtió en uno de los ejes principales de desarrollo de la industria automotriz. Además de los sistemas de navegación y entretenimiento, los fabricantes necesitan garantizar el intercambio de información entre los autos y sus plataformas de gestión remota.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este contexto, Tesla prepara una integración con Starlink , el servicio de conexión satelital desarrollado por SpaceX. El proyecto contempla modificaciones en la fabricación de los automóviles eléctricos y nuevas posibilidades para los pasajeros, aunque su implementación va a depender de distintos factores técnicos y regulatorios.

Elon Musk adelantó que espera incorporar la conexión satelital de Starlink en todos los modelos de Tesla hacia finales de 2027. El empresario comunicó este objetivo a través de X, en respuesta a una publicación de David Marcus sobre la posibilidad de extender esta tecnología más allá del Cybercab.

La conectividad adquiere mayor importancia en el desarrollo de la industria automotriz.

La iniciativa busca ofrecer acceso a internet de alta velocidad en regiones donde las redes de telefonía móvil presentan problemas de cobertura, como zonas rurales, rutas de montaña o áreas alejadas de los centros urbanos. La incorporación de Starlink también podría cumplir un papel importante en el desarrollo de los robotaxis. Entre sus posibles aplicaciones se encuentran:

Sin embargo, la conexión satelital no estará encargada de controlar el vehículo. Las decisiones de aceleración, frenado y los giros continuarán bajo la responsabilidad de las computadoras internas de cada unidad. Tesla ya dio los primeros pasos en esta dirección con el Cybercab, su robotaxi biplaza diseñado para transportar pasajeros sin volante ni pedales, con una antena satelital integrada.

acceso a plataformas de entretenimiento y herramientas de trabajo desde el automóvil

recepción de alertas sobre desvíos y modificaciones en los recorridos

transmisión de información sobre el estado del vehículo

Las regulaciones de cada país condicionan la expansión internacional de los servicios satelitales.

Por qué China quedará afuera de la integración de Starlink en los autos de Tesla

China quedará excluida del proyecto porque Starlink no cuenta con autorización para operar dentro de su territorio. El propio Musk aclaró esta limitación a través de su cuenta de X. Las restricciones regulatorias del país asiático impedirán que la compañía replique ahí el mismo sistema de conectividad previsto para otros mercados.

Por esta razón, los vehículos destinados al mercado chino deberán continuar con las conexiones terrestres proporcionadas por operadores locales de telecomunicaciones. China constituye uno de los mercados más importantes para Tesla, que cuenta con una planta de fabricación en Shanghái.

Los nuevos proyectos de la compañía implican importantes desafíos técnicos y de fabricación. Gentileza - TopGear

De qué depende que el plan se cumpla a fines de 2027

El cumplimiento del plazo anunciado por Musk va a depender de la capacidad de Tesla para adaptar sus vehículos, controlar los costos de fabricación y reducir el consumo energético de las antenas satelitales. En diciembre de 2025 se publicó la solicitud de patente US20250368267A1, presentada por Tesla en Estados Unidos. El documento describe un conjunto de techo fabricado con materiales poliméricos que permiten el paso de las señales de radiofrecuencia.

Esta tecnología permitiría incorporar distintos componentes electrónicos dentro de la estructura del automóvil sin necesidad de instalar antenas externas que afecten su aerodinámica. Entre los desafíos que deberá resolver la compañía se encuentran:

adaptar las carrocerías de modelos como el Model 3 y el Model Y

garantizar la resistencia estructural de los nuevos materiales

superar las pruebas de seguridad correspondientes

conseguir proveedores capaces de abastecer las líneas de producción

controlar el consumo eléctrico de los equipos satelitales

determinar los costos comerciales del servicio para los usuarios

Los equipos Starlink pueden demandar entre 20 y 75 vatios durante su funcionamiento, aunque el consumo aumenta en condiciones climáticas que requieren sistemas de descongelamiento. Estas cifras no corresponden al equipo definitivo que incorporará Tesla. Por otra parte, las redes 5G ya ofrecen buenas velocidades de conexión en las grandes ciudades, donde los edificios y los túneles pueden dificultar la comunicación directa con los satélites.