El senador se apoya en el Foro de Concejales libertarios y el diputado del Tesla apuesta a llevar funcionarios nacionales a la provincia. Los dos hablan con el gobernador Carlos Sadir, que ofrece los votos de sus diputados para suspender las PASO.

La Libertad Avanza tiene en Jujuy estructura, bancas y una oposición instalada como la segunda fuerza de la provincia pero todavía no tiene candidato a gobernador para mayo de 2027. Esa definición no se sucederá en San Salvador de Jujuy, sino en la Casa Rosada, en la mesa que comparten Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem , los armadores políticos en las provincias. Hasta entonces, el senador Ezequiel Atauche y el diputado Manuel Quintar hacen campaña cada uno por su lado y no comparten actos.

Atauche eligió el camino del territorio, por lo que hace una semanas presentó en el Colegio de Ingenieros el Foro de Concejales de LLA , una estructura que en los papeles sirve para capacitar a los ediles y unificar sus iniciativas en los Concejos Deliberantes, pero que en la práctica funciona como una exhibición de fuerza.

El partido de Milei consiguió en 2025, 17 concejales en 12 municipios y el senador mostró que la mayoría le responde. Al foro lo preside Jorge Cruz, concejal de Yala. A su lado se mueve Gustavo Martínez, jefe del bloque capitalino y el hombre que Atauche tiene preparado para pelear la intendencia de San Salvador, que el radical Raúl "Chuli" Jorge ocupa hace dos décadas.

Las presencias en esa presentación importaron tanto como las ausencias porque asistieron cuatro de los siete diputados provinciales libertarios, la diputada nacional Bárbara Andreussi y Cristina Guzmán. No fueron los legisladores que responden a Quintar, ni el jefe del bloque en la Legislatura Federico Canedi, ni el concejal capitalino Roberto Díaz, que es la ficha de Quintar para la capital.

El senador se vale del Foro para recorrer el interior y la última estación fue un encuentro de mujeres libertarias en San Pedro y el Ramal , la tercera reunión de ese espacio. Su tono es medido y su relación con el gobierno provincial, institucional. Además juega con una ventaja que nadie discute y es que tiene la banca asegurada hasta 2029, por lo que puede candidatearse sin arriesgar su lugar en el Congreso.

El diputado del Tesla

Quintar se hizo conocido en todo el país el día que llegó al Congreso en una Tesla Cybertruck. Desde entonces cultiva un perfil mediático alto, más áspero y se presenta como alguien ajeno a la política. Esa imagen choca con su pasado público en el peronismo. Su apuesta es mostrar que tiene línea directa con la Nación y promueve la llegada a Jujuy de funcionarios del gobierno libertario, con la idea de que el voto jujeño premiará a quien acerque gestión antes que estructura.

"DIPUTADO":



Porque el Diputado Jujeño de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, llegó a una competencia de motocross en la que compite, con un helicóptero ploteado con leones y el eslogan de "Milei 2027". pic.twitter.com/EvDBBS0QYS — Tendencia Política (@TendenPoIitica) October 14, 2026

Sus críticas a la organización de la Fiesta Nacional de los Estudiantes cayeron mal en las redes, al punto que una concejala capitalina alineada con Atauche, Anahí Paredes, presentó una minuta de repudio. El diputado tuvo que aclarar que apuntaba al ente que maneja los fondos de la fiesta y no a los estudiantes. De todos modos, conserva respaldos. El más visible es el del diputado nacional Alfredo González, que lo prefiere para 2027, según deslizó, aunque deja la última palabra a las encuestas y a la conducción nacional.

Según una fuente violeta a la que consultó este medio, los libertarios jujeños saben que el sello pesa más que los nombres, por lo que la identificación con LLA en la provincia ronda la cuarta parte del electorado. "Nadie quiere quedar fuera de la boleta, se vienen semanas de intensas negociaciones", sostuvo.

El interlocutor de ambos

El gobernador Carlos Sadir mantiene vínculo con ambos referentes libertarios. Atauche siempre cultivó con radical un vínculo de cooperación y respaldó el crédito de U$S 85 millones para la Travesía Urbana de la Ruta Nacional 9, que la Legislatura todavía tiene que aprobar. Quintar, que encabezó los ataques más duros contra la gestión radical, giró en los últimos meses y repudió los agravios personales contra el mandatario, compartió gestiones por la Ruta 34 y se mostró en una foto con él.

El radical tiene una moneda de cambio de peso porque se manifestó a favor de suspender las PASO. Al haberse sancionado en esa dirección en el Senado de la Nación, esta semana, el proyecto llegará a Diputados, en donde Sadir estaría dispuesto a aportar los votos de Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán. No es un dato menor porque los dos jujeños de Provincias Unidas votaron muchas veces separados entre sí y más de una vez se resistieron a acompañar a la Casa Rosada. Que se ordenen a favor de la suspensión sería una señal hacia Karina Milei y el gesto sería valorado desde Balcarce 50.

De todos modos, por consultas con un vocero radical, eso no significaría una alianza de hecho con la Casa Rosada. Al contrario, los estrategas que asesoran a la gobernación creen que una sociedad con los libertarios les restaría votos a ambos. Además, el ala que responde al exgobernador Gerardo Morales, con el vicegobernador Alberto Bernis y el intendente de San Pedro, Julio Bravo, ya avisaron que se opone a cualquier acuerdo. Además, Atauche manifestó que LLA competirá con candidatos propios en todos los cargos.

La socia expectante

La que mira la pelea con más atención es Cristina Guzmán, la histórica jefa del Movimiento Popular Jujeño que fue diputada nacional durante más de 20 años y candidata a vicepresidenta en 1989. Quedó afuera del esquema radical en 2019 y encontró en Milei una nueva referencia. Su hija, Andreussi, ocupa hoy una banca libertaria. En las últimas semanas, Guzmán estuvo en el foro de Atauche y también en una charla de Quintar en el Colegio de Abogados. En los dos campamentos le atribuyen gestiones para acercarlos pero no hay unidad confirmada. Ella también aspira a que el MPJ pueda incorporar un nombre propio en la fórmula.