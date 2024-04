Para Nissan, por altos impuestos, no es rentable la importación de autos.

El presidente de Nissan Argentina, Ricardo Flammini, es uno de los directivos que, en los últimos días, pidió que se reduzca la presión impositiva para el mercado automotor.

Lo hizo durante la presentación de los resultados económicos y los planes de lanzamientos y producción de la empresa. Entre las novedades, se encuentran más versiones de la pickup Frontier nacional, la nueva Kicks que llegaría el año próximo y el proyecto de una pickup compacta que se producirá en Córdoba, en el marco de la alianza que tiene con la francesa Renault.

Las declaraciones de Ricardo Flammini, presidente de Nissan Argentina

Sobre las perspectivas del mercado, la apertura de las importaciones la liberación de dólares por parte del Banco Central para pagar a proveedores del exterior en los plazos previstos, Flammini señaló que “tenemos confianza de que va a andar bien, pero hay que ver cómo evoluciona el flujo de pagos. Primero, no sé el tamaño del mercado que vamos a tener. Segundo, en ese mix de mercado y pagos, hay que crecer responsablemente. Hay que tener cautela para no bandearse. No traer de más un modelo que otro. Incluso, hay que ver la cuestión impositiva. La mayoría de los autos están alcanzados por los Impuestos Internos. Eso hay que revisarlo. Doy un ejemplo extremo. Lanzamos la X-Trail e-POWER en $30 millones en julio del año pasado. Hoy vale $110 millones. No voy a hablar de rentabilidad, pero ahora es malísima. Ese precio, medido en dólares, es mucho dinero. ¿Cuánto es de impuestos? ¿75%?

P-: Por lo que dice, se entiende que hoy no es atractivo importar autos.

R.F.: Definitivamente, no. En esto hay que tener en cuenta que estamos hablando de rentabilidad cuando todavía tenemos el stock de deuda que quedó. Se anotaron u$s95.000 millones. Unos 8.000 millones son de la industria automotriz.

P-: Se refiere a la deuda que dejó el anterior gobierno al no liberar los dólares para pagar importaciones.

R.F.: Exacto. Hay que pensar eso en términos de cuánto vale la inversión promedio para radicar un producto nuevo. Pongamos unos u$s600 millones y comparemos con los u$s8.000 millones que quedó de deuda al 10 de diciembre del año pasado. No hay que olvidarse de eso porque a todas las terminales les afectó mucho y ni hablemos de lo que significa para la cadena de valor. Entre todos hemos ayudado a sostener la producción y a ayudar a los proveedores a que puedan seguir produciendo. Cuando se pone todo ese rompecabezas sobre la mesa se ve que todavía falta, pero vamos bien.

P-: Mencionó que la rentabilidad es malísima. Sin embargo, los precios subieron fuerte en lo últimos meses.

R.F.: Si miramos lo que pasa en el mercado, los precios de transacción bajaron. Hay que ver todo el negocio. Lo que mencioné de la deuda. Teníamos muchos pesos, pero ahora necesitamos el triple de pesos para pagar la deuda que nos quedó. Tuvimos que ayudar a los proveedores para paguen sus deudas al exterior. Esa plata no está más. Por eso, cuando se habla de rentabilidad, algo tiene que cambiar, Por eso, hablé de revisar la estructura impositiva porque no están dando los números.