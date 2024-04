Vélez le rescindió el contrato a Sebastián Sosa en medio del escándalo por abuso sexual

Vélez informó este miércoles que le rescindió el contrato al arquero uruguayo Sebastián Sosa , quien se encuentra implicado en el presunto abuso sexual de una joven periodista tucumana junto a otros ex compañeros del club.

"En el día de la fecha se firmó la desvinculación del jugador Sebastián Sosa del Club Atlético Vélez Sarsfield. La rescisión del contrato es con efecto inmediato y sin más obligaciones para ninguna de las dos partes" , expresó la entidad de Liniers en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

Si bien esperará el juicio en libertad, no quedó absuelto, ya que él contactó a la víctima y la citó al hotel en donde sucedió lo denunciado, pero no habría abusado sexualmente de ella. Aún así, no podrá salir del país y deberá presentarse ante la jueza cada 15 días.