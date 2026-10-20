Stellantis alcanzó 1.500.000 vehículos fabricados en Córdoba y prepara una nueva planta de motores

El complejo industrial de Ferreyra celebra un nuevo récord productivo y avanza con una inversión de u$s385 millones. La fabricación de dos pick ups y un motor diésel marcará una nueva etapa para la industria nacional.

Stellantis alcanzó un nuevo hito en la industria automotriz argentina . El Polo Industrial Ferreyra , ubicado en la provincia de Córdoba , llegó a 1.500.000 vehículos producidos desde el inicio de sus operaciones y se prepara para ampliar su actividad con una nueva planta de motores, en el marco de una inversión de u$s385 millones .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El complejo, que está próximo a cumplir tres décadas de funcionamiento, atraviesa una transformación industrial que busca fortalecer su participación dentro de la estructura productiva de Stellantis en Sudamérica. Actualmente, sus líneas de montaje están destinadas a la fabricación del Fiat Cronos, la Fiat Titano y la Ram Dakota , tres vehículos que representan diferentes segmentos del mercado.

La nueva etapa contempla, además, el inicio de la producción del motor turbodiésel Multijet 2.2 durante 2027 , que estará destinado tanto a vehículos fabricados en Argentina como a mercados de exportación.

Con este proyecto, la compañía apunta a consolidar a Córdoba como un centro regional de producción de pick-ups y componentes mecánicos, con una mayor integración industrial y nuevas oportunidades para la cadena de proveedores.

El crecimiento de Ferreyra tiene sus orígenes en 1995, cuando un grupo de ingenieros argentinos viajó a Italia para capacitarse en los procesos de fabricación de Fiat. Apenas 18 meses después, el 20 de diciembre de 1996 , se inauguró oficialmente la planta, luego de una inversión inicial de u$s600 millones .

La actividad comenzó con la producción de los Fiat Palio y Siena, dos modelos que marcaron una etapa importante para la industria automotriz nacional. Hacia finales de la década de 1990, el establecimiento ya contaba con una capacidad instalada de 120.000 unidades anuales.

Con el paso de los años, distintas inversiones permitieron ampliar las instalaciones y actualizar los procesos productivos. En 2007 se destinaron u$s80 millones para elevar la capacidad a 200.000 vehículos por año, mientras que en 2012 se incorporaron u$s110 millones para desarrollar nuevas plataformas.

Del éxito del Fiat Cronos a la fabricación de pick ups y motores

Uno de los principales puntos de inflexión llegó en 2017, cuando la compañía anunció una inversión de u$s500 millones para preparar la producción del Fiat Cronos.

El sedán comenzó a fabricarse en 2018 y rápidamente se convirtió en uno de los modelos más representativos de la industria argentina. Producido exclusivamente en Córdoba para distintos mercados latinoamericanos, superó las 500.000 unidades fabricadas y lideró durante varios años las ventas de automóviles de pasajeros en el país.

Ahora, la estrategia industrial de Stellantis incorpora nuevos protagonistas. Con la llegada de la Fiat Titano y la Ram Dakota, el establecimiento amplió su actividad hacia el segmento de las pick ups medianas, uno de los más relevantes para el mercado regional.

Ahora, la estrategia industrial de Stellantis incorpora nuevos protagonistas. Con la llegada de la Fiat Titano y la Ram Dakota, el establecimiento amplió su actividad hacia el segmento de las pick ups medianas, uno de los más relevantes para el mercado regional.

La transformación está respaldada por una inversión de u$s385 millones, que también incluye el desarrollo de una nueva planta de motores.

El proyecto permitirá comenzar a fabricar el Multijet 2.2 en 2027, un propulsor que tendrá aplicaciones en vehículos producidos localmente y también estará destinado a la exportación.

De esta manera, Stellantis busca fortalecer el perfil exportador del complejo cordobés, ampliar sus capacidades industriales y avanzar en la integración de componentes de producción nacional.

El presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi, destacó la importancia de alcanzar esta cifra de producción y el trabajo realizado durante las últimas décadas.

"Alcanzar la unidad número 1.500.000 es un orgullo para todos los que formamos parte Stellantis, y es un nuevo impulso para la historia del Polo Industrial Ferreyra", expresó el directivo.

Además, señaló que este resultado refleja el talento de los trabajadores, la confianza de los clientes y el compromiso de la compañía con el desarrollo industrial de Córdoba.

Con casi 30 años de trayectoria, la planta atravesó diferentes etapas de modernización, incorporó nuevos modelos y consolidó una red de proveedores vinculada con su actividad.

El próximo desafío será profundizar la producción de pick-ups y sumar la fabricación de motores, dos proyectos que permitirán ampliar el alcance industrial del establecimiento y reforzar su participación dentro de Stellantis Sudamérica.

El hito de 1,5 millones de unidades fabricadas llega así en un momento de expansión productiva para Ferreyra, que se prepara para iniciar una nueva etapa con mayor diversificación, tecnología y orientación exportadora.