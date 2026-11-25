El gigante automotor inauguró una nueva unidad productiva de motores en Córdoba que marcará un antes y un después en su operación regional. El proyecto forma parte de una inversión millonaria y consolida al país como proveedor estratégico para Sudamérica.

En medio de una profunda transformación de la industria automotriz mundial, Stellantis dio un nuevo paso en su estrategia de expansión industrial en la Argentina con la inauguración de una planta de producción de motores en el Polo Industrial Ferreyra, en Córdoba.

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La nueva unidad estará destinada exclusivamente a la fabricación del propulsor Multijet 2.2 y contará con una capacidad productiva de 100.000 motores anuales , que abastecerán a diferentes modelos del grupo fabricados en Sudamérica.

El proyecto forma parte de la última inversión de u$s385 millones realizada por la compañía en su complejo cordobés, que también permitió avanzar con la producción de las pick ups Fiat Titano y Ram Dakota .

La inauguración coincide con la celebración de los 30 años del Polo Industrial Ferreyra y representa un movimiento estratégico para la operación argentina, que ampliará su capacidad exportadora y fortalecerá su integración productiva con otros mercados de la región.

Durante la presentación, Herlander Zola, presidente de Stellantis Sudamérica , destacó la importancia del proyecto, aunque también planteó los desafíos que enfrenta actualmente el sector automotor.

“Hoy damos un paso muy importante con la puesta en marcha de la única planta dedicada exclusivamente a la fabricación de motores en Argentina. Una inversión que reafirma nuestro compromiso con Córdoba, con la producción nacional y con el desarrollo de proveedores locales”, señaló el ejecutivo.

“Los primeros 30 años de Ferreyra fueron una trayectoria de crecimiento, innovación y producción. Hemos concebido vehículos que hicieron historia en nuestro país como el Fiat Palio, Fiat Siena o el actual Fiat Cronos que siempre han estado entre los autos más elegidos por los argentinos”, expresó Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina.

Al mismo tiempo, reconoció la necesidad de recuperar competitividad frente a los cambios que atraviesa el mercado.

“Pero también debemos ser claros: la industria automotriz está atravesando una profunda transformación global. En los últimos años hemos perdido market share y recuperar esa competitividad requiere un esfuerzo conjunto”, sostuvo.

En ese sentido, Zola remarcó la importancia de contar con reglas claras que favorezcan las inversiones, la integración regional y una competencia equilibrada.

Los motores argentinos que equiparán a nueve modelos de Stellantis

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva operación es su alcance internacional. Stellantis estima que más del 70% de la producción será destinada a la exportación durante el primer año, principalmente hacia Brasil y Uruguay.

El motor Multijet 2.2 fabricado en Córdoba estará destinado a nueve modelos de diferentes marcas del grupo:

Fiat Titano.

Ram Dakota.

Ram Rampage.

Fiat Toro.

Jeep Commander.

Fiat Ducato.

Citroën Jumper.

Peugeot Boxer.

Fiat Scudo.

La iniciativa involucra a más de 400 colaboradores directos e indirectos y 10 proveedores argentinos, además de incorporar elevados niveles de automatización en sus procesos de manufactura.

De esta manera, Córdoba amplía su protagonismo dentro de la estructura industrial de Stellantis, al convertirse en un centro de abastecimiento de motores para diferentes vehículos producidos en Sudamérica.

Más de u$s1.000 millones invertidos en tres años

Desde su inauguración en 1996, el Polo Industrial Ferreyra acumula una producción superior a los 1,5 millones de vehículos y se consolidó como uno de los principales centros automotores de la región.

Solamente durante los últimos tres años, Stellantis destinó más de u$s1.000 millones a su operación cordobesa, con proyectos orientados a ampliar sus capacidades industriales y diversificar la producción.

La iniciativa involucra a más de 400 colaboradores directos e indirectos y 10 proveedores argentinos, además de incorporar elevados niveles de automatización en sus procesos de manufactura.

“Los primeros 30 años de Ferreyra fueron una trayectoria de crecimiento, innovación y producción. Hemos concebido vehículos que hicieron historia en nuestro país como el Fiat Palio, Fiat Siena o el actual Fiat Cronos que siempre han estado entre los autos más elegidos por los argentinos”, expresó Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina.

“Con esta nueva planta de motores estamos construyendo los próximos 30 años, consolidando a Córdoba como un centro industrial clave para Stellantis en Sudamérica”, agregó.

La inauguración se inscribe dentro de la estrategia global FaSTLAne 2030, mediante la cual el grupo busca optimizar su estructura industrial, fortalecer sus operaciones regionales y mejorar su competitividad.

Con esta nueva inversión productiva, Argentina no solo amplía su capacidad de fabricación de vehículos, sino que también gana protagonismo como proveedor de componentes estratégicos para la industria automotriz sudamericana.