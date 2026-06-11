Martín Zuppi, de Stellantis: "Las provincias y los municipios también tienen que reducir la carga fiscal"

El ejecutivo vinculó el crecimiento con el crédito, defendió el nuevo piso del sector y anticipó una leve baja de patentamientos durante este año.

La renovación de Peugeot Partner y Citroën Berlingo sirvió como excusa para una conversación más amplia con el presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi . En el marco de la presentación de los nuevos utilitarios, ahora importados desde España y con mejoras en tecnología, capacidad de carga y equipamiento, el ejecutivo analizó el presente de la industria automotriz, el impacto de la baja de impuestos a las exportaciones, la competitividad del sector, el escenario del mercado interno y el desembarco de la marca china Leapmotor.

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En diálogo con este medio, Zuppi aseguró que hoy la prioridad pasa por construir una industria exportadora más competitiva , defendió la apertura comercial y sostuvo que el mercado argentino encontró un nuevo piso de 550.000 unidades anuales. Además, afirmó que el contexto actual configura "el mejor momento para comprar un auto" .

Periodista: La presentación de las nuevas Partner y Berlingo marca el regreso de un producto muy emblemático para Stellantis. ¿Qué representa este lanzamiento para la compañía?

Martín Zuppi: Estamos súper contentos de poder tener esta nueva Partner y Berlingo. Necesitábamos una renovación después de tanto tiempo y de tantas satisfacciones que nos dieron estos modelos en el mercado argentino. Llega con una capacidad de carga totalmente superior, una pantalla multimedia muy acorde a lo que necesita el mercado y muchas mejoras. Más allá del rediseño, mantuvimos la lógica de trabajo, que es muy importante para este tipo de vehículos. Es un producto totalmente nuevo, con muchísimas características positivas respecto del anterior, y esperamos que el mercado argentino lo pueda disfrutar.

P: Más allá de este lanzamiento, usted viene insistiendo en la necesidad de mejorar la competitividad de la industria. ¿Cuál es hoy el principal desafío?

M.Z.: El punto está en encontrar los medios que permitan generar sustentabilidad en una industria que, en general, exporta más del 50% de su producción. No estoy preocupado solamente por una planta puntual, sino por tener una industria que nos dé herramientas para poder exportar.

P: En ese sentido, ¿qué impacto tiene la eliminación de los derechos de exportación?

M.Z.: Es una muy buena noticia para todas las industrias exportadoras y para nosotros particularmente. Nos genera mayor competitividad para vender al exterior.

P: ¿Cómo se traduce eso en un mercado como Brasil?

M.Z.: Esa baja de retenciones puede trasladarse a mejorar competitivamente el precio de venta de la unidad en Brasil. Después será decisión de ese mercado sostener precios para mejorar rentabilidad o bajarlos para ganar volumen, pero en cualquiera de los casos hace más atractivo nuestro producto.

P: ¿Están buscando ampliar los destinos de exportación?

M.Z.: Sí. Estamos trabajando con los mercados andinos, como Colombia, Ecuador y Perú, para evaluar la posibilidad de llegar con la Fiat Titano y la RAM Dakota. Hoy exportamos únicamente a Brasil, pero buscamos diversificar.

P: Muchas veces se plantea que las dificultades para exportar son regulatorias. ¿Comparte ese diagnóstico?

M.Z.: Hoy la posibilidad de exportar existe. Que estemos o no en un mercado depende del precio y del costo productivo. No es un problema de Stellantis, sino de la industria en general.

P: ¿Qué margen queda todavía para mejorar la competitividad?

M.Z.: Se avanzó mucho con la baja de algunos impuestos distorsivos. Hace dos o tres años se exportaba con una carga tributaria cercana al 23%; hoy estamos alrededor del 10%. Pero las provincias y los municipios también tienen que aportar reduciendo parte de la carga fiscal.

P: El mercado empezó el año con expectativas más altas. ¿Cómo ve hoy la demanda?

M.Z.: El año pasado se patentaron cerca de 580.000 vehículos y nosotros estimábamos un mercado de 600.000 unidades. Hoy proyectamos unas 550.000, pero no nos parece algo preocupante.

P: ¿Por qué?

M.Z.: Porque Argentina encontró un nuevo nivel de equilibrio. Veníamos de mercados de entre 350.000 y 400.000 autos por año. Un mercado de 550.000 unidades es sustentable y esperamos que sea el nuevo piso.

P: ¿Existe riesgo de una caída mucho mayor?

M.Z.: No creo que volvamos a un mercado de 400.000 unidades porque hoy no están dadas las condiciones para que eso suceda.

P: En paralelo se observa una fuerte competencia entre marcas. ¿Todavía hay margen para que bajen los precios?

M.Z.: La rentabilidad tanto de las terminales como de los concesionarios es mucho menor que antes. Cuando hay una oferta casi ilimitada y una demanda sostenida, todos quieren vender más y eso reduce márgenes.

P: Entonces, ¿cree que las bajas de precios ya tocaron un piso?

M.Z.: Veo muy difícil que sigan bajando, salvo que aparezca algún factor externo que modifique las condiciones actuales.

P: Incluso llegó a afirmar que hoy es un muy buen momento para comprar un auto.

M.Z.: Sí. Hoy es el mejor momento para comprar un auto.

P: Stellantis también está incorporando la marca china Leapmotor a su portfolio. ¿Qué implica administrar siete marcas en un mismo grupo?

M.Z.: Es un desafío enorme. Hay que ponerse un sombrero distinto para pensar una marca como Citroën, otro para Jeep y otro para Leapmotor. Pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad de generar muchas sinergias entre las marcas y la red de concesionarios.

P: ¿Cuál será el diferencial de Leapmotor en la Argentina?

M.Z.: Vamos a tener una marca china bajo el paraguas de Stellantis, con capacidad de atención de posventa en todo el país. Además estará disponible a través del plan de ahorro, que es otra ventaja importante.

P: ¿Cómo será el cronograma de lanzamiento?

M.Z.: Estamos comenzando la preventa a fines de junio, el lanzamiento oficial será durante la tercera semana de julio y en agosto avanzaremos con el desarrollo de la red de concesionarios.

P: Finalmente, ¿cómo evalúa la apertura comercial y los acuerdos con otros bloques?

M.Z.: Cualquier acuerdo bilateral con Estados Unidos, la Unión Europea, Mercosur o cualquier otro mercado mejora la oferta disponible, moderniza el parque automotor y le da más opciones al cliente.

P: Algunos sectores advierten por el impacto de las importaciones europeas.

M.Z.: Hay que ponerlo en contexto. El cupo europeo es de 15.000 autos por año, apenas alrededor del 3% del mercado argentino. No cambia estructuralmente el funcionamiento del sector.