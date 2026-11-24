La compañía alcanzó un nuevo hito industrial en medio de una fuerte expansión comercial. Su estrategia tecnológica y productiva comienza a consolidarla entre los protagonistas de la movilidad electrificada.

El crecimiento de las nuevas automotrices chinas continúa modificando el escenario de la industria mundial. En ese contexto, Leapmotor alcanzó los dos millones de vehículos fabricados , convirtiéndose en la primera startup china especializada en vehículos de nueva energía en llegar a esa cifra.

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El acontecimiento tuvo lugar el pasado 19 de noviembre, cuando la unidad número dos millones salió de la línea de montaje de su planta de producción inteligente ubicada en Jinhua, China.

El récord industrial coincide con uno de los mejores momentos comerciales de la compañía. Durante octubre de 2026, Leapmotor registró 106.127 entregas a nivel mundial , completando cuatro meses consecutivos por encima de las 100.000 unidades.

Entre enero y octubre, la automotriz acumuló 772.666 vehículos entregados, lo que representa un crecimiento interanual del 65,88%.

Las cifras reflejan la velocidad con la que el fabricante asiático está ampliando su escala productiva y comercial, en un escenario de creciente competencia entre las compañías especializadas en movilidad electrificada.

La estrategia detrás del acelerado crecimiento de Leapmotor

Uno de los pilares del modelo de negocios de la automotriz es el desarrollo interno de tecnologías y componentes, una estrategia que le permite mantener un mayor control sobre los costos de fabricación, la calidad y la incorporación de nuevas prestaciones.

La integración de los procesos de investigación, desarrollo y producción constituye una de sus principales herramientas para ofrecer vehículos con tecnología avanzada a precios competitivos.

Uno de los pilares del modelo de negocios de la automotriz es el desarrollo interno de tecnologías y componentes, una estrategia que le permite mantener un mayor control sobre los costos de fabricación, la calidad y la incorporación de nuevas prestaciones.

Actualmente, su catálogo se estructura sobre cuatro plataformas, denominadas A, B, C y D, que abarcan desde vehículos compactos hasta modelos de mayor categoría.

Las series C y D representan más de la mitad de los dos millones de vehículos fabricados, mientras que la familia C se aproxima al millón de ventas acumuladas en todo el mundo.

Dentro de esa oferta, los modelos Leapmotor C10 y C11 superaron individualmente las 350.000 unidades comercializadas a nivel global.

Por su parte, el B10 continúa posicionándose entre los productos más vendidos de la compañía, mientras que el B03X, disponible fuera de China desde octubre, comienza a ganar protagonismo en su segmento, según informó el fabricante.

El nuevo récord productivo representa un paso estratégico para Leapmotor, que busca consolidar su presencia internacional mediante una combinación de eficiencia industrial, desarrollo tecnológico y diversificación de su oferta.

La evolución de la compañía refleja, además, el cambio de escala que están experimentando las nuevas automotrices chinas, capaces de alcanzar volúmenes millonarios de producción y disputar espacios históricamente dominados por los fabricantes tradicionales.