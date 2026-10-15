Tesla en modo Halloween: parpadean las luces del auto y emiten sonidos de terror cuando alguien se acerca

Una actualización de Tesla incorpora efectos de terror, luces intermitentes, disfraces digitales y un fotomatón temático. La función depende del modelo y del hardware del vehículo.

Tesla sumó una función especial para Halloween que transforma sus vehículos eléctricos en protagonistas de una experiencia inspirada en el terror. Con la actualización de software 2026.38.3 , los autos compatibles pueden reproducir sonidos escalofriantes y hacer parpadear sus luces cuando detectan que alguien se acerca. La propuesta busca convertir el estacionamiento en una escena temática, con efectos diseñados para sorprender a visitantes y acompañar las celebraciones de octubre.

La novedad no se limita a las luces y los sonidos. El paquete incorpora disfraces digitales para el vehículo, animaciones, un espectáculo luminoso y una cabina de fotos con motivos de Halloween . También permite que el propietario emita mensajes a distancia desde la aplicación de Tesla. La actualización incluye otras herramientas vinculadas con la carga y el suministro de energía, aunque la disponibilidad de cada función depende del modelo, el equipamiento y la versión de software instalada.

Para acceder a las novedades, el vehículo debe contar con la actualización 2026.38.3 y disponer del hardware compatible. Una vez instalada, las funciones se gestionan desde la pantalla central y las opciones disponibles en el sistema del auto. La interfaz incorpora elementos visuales inspirados en casas embrujadas, fantasmas, calabazas y otros símbolos característicos de Halloween.

Una de las alternativas más llamativas es el disfraz de fantasma para la representación digital del vehículo. El sistema modifica el avatar que aparece en pantalla y le da una apariencia temática. De esta manera, la experiencia no se limita al exterior del automóvil, sino que también alcanza algunos de los elementos gráficos que el conductor observa durante el uso del sistema multimedia.

La actualización también agrega recursos para personalizar la experiencia, como vinilos digitales y animaciones especiales. La disponibilidad de estas opciones puede variar según el hardware y la configuración del vehículo, por lo que instalar la actualización no garantiza que todas las funciones estén presentes. Antes de intentar activarlas, conviene comprobar qué novedades aparecen en el menú del auto.

Qué pasa al activar “Truco o trato”

La función “Truco o trato” es una de las principales novedades del modo Halloween. Cuando está habilitada, el vehículo puede reproducir sonidos de terror y hacer parpadear las luces al detectar la proximidad de visitantes. La propuesta está pensada especialmente para los autos estacionados durante las celebraciones, cuando chicos y adultos se acercan a las viviendas para pedir golosinas.

El paquete también incorpora un espectáculo de luces con secuencias coordinadas de iluminación y sonido. A esto se suma un efecto especial para el momento en que el vehículo se bloquea, que reemplaza el sonido habitual por uno acorde con la temática. Estas opciones permiten personalizar la respuesta del automóvil sin modificar sus funciones principales de conducción.

Otra incorporación es un fotomatón digital integrado en el sistema multimedia. La herramienta permite tomar fotografías desde el interior del auto y agregar fondos y marcos alusivos a Halloween. Así, Tesla amplía las funciones recreativas de su software con una propuesta que combina imágenes, efectos audiovisuales y personalización, más allá de las características tradicionales de sus vehículos eléctricos.

Cómo se puede hablar desde el auto a quienes se acerquen

La actualización suma una opción para que el propietario pueda emitir mensajes a distancia mediante la aplicación de Tesla. En lugar de tener que estar dentro del vehículo, puede hablar desde el teléfono y hacer que el automóvil reproduzca el mensaje con una voz modificada. El recurso está pensado para acompañar los efectos sonoros y sorprender a las personas que se acercan.

Esta función amplía las posibilidades de interacción del modo Halloween. Por ejemplo, el dueño puede saludar a los visitantes, darles indicaciones o sumar un mensaje a la experiencia temática. La herramienta combina el control remoto del vehículo con los efectos de sonido y las luces, aunque su funcionamiento está sujeto a la disponibilidad de la función y a la conexión del automóvil.

Como ocurre con otras características vinculadas con la aplicación, es importante comprobar que el vehículo y el teléfono estén correctamente conectados y que la opción figure entre las funciones disponibles. La actualización incorpora diferentes novedades, pero no todas están habilitadas necesariamente en cada unidad. Por eso, la experiencia puede variar según el modelo y el equipamiento.