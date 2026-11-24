La UE pone topes a la importación de autos híbridos de China y otros países + Agregar ámbito en









Las medidas de "salvaguardia" buscan proteger a la industria local y alcanzan también a Japón, Turquía, Reino Unido, Corea del Sur, México, Marruecos, Serbia y Estados Unidos. En el caso de China, el límite surge de un acuerdo cerrado el mes pasado.

UE establece límites: Se fijaron topes a las importaciones de autos híbridos para proteger a la industria local.

La Unión Europea fijó topes a las importaciones de vehículos híbridos desde China, Japón, Turquía, el Reino Unido y otras naciones, con el objetivo de resguardar a sus fabricantes de automóviles.

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Las medidas, publicadas este martes en el Diario Oficial de la UE, surgen de un acuerdo alcanzado el mes pasado entre Bruselas y Pekín para limitar a 350.000 el número de autos híbridos provenientes de China, alrededor de la mitad de los que se esperaba que ingresaran al bloque este año.

Los límites de volumen, que regirán desde el 1 de diciembre, son medidas de "salvaguardia" que deben aplicarse a todos los principales exportadores de autos híbridos a la Unión Europea. Los otros países alcanzados por los topes de importación son Corea del Sur, México, Marruecos, Serbia y Estados Unidos.

Bruselas y Pekín acordaron limitar las exportaciones chinas a 350.000 unidades. Cortesía de la Unión Europea Lo acordado previamente con China Cabe precisar que en el mes de octubre, China y la Unión Europea (UE) llegaron a un acuerdo respecto al comercio de vehículos híbridos y el establecimiento de un "canal verde" para exportaciones chinas de tierras raras a Europa.

Según lo indicado por China, el acuerdo contempla el análisis de rebajas de aranceles para ciertos productos, un entendimiento sobre el comercio de vehículos híbridos, la creación de un "canal verde" para los envíos de tierras raras a Europa y la apertura de un diálogo técnico sobre el marco normativo de subsidios extranjeros de la UE.

"Tras intensas consultas, ambas partes alcanzaron un entendimiento sobre el comercio de vehículos híbridos de manera compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)", había destacado el comunicado oficial de Pekín, remarcando además el acuerdo previo alcanzado sobre los precios de los vehículos eléctricos. Asimismo, acordaron mantener abierto el canal de diálogo sobre el acceso al mercado de dispositivos médicos y "dar continuidad a las consultas sobre sus marcos regulatorios para cosméticos y medicamentos, a fin de resolver los obstáculos vigentes y los que pudieran surgir a futuro".