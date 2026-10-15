Tesla avanza con su llegada a la Argentina y crece la expectativa por los modelos y precios

La compañía de Elon Musk comenzó a desarrollar su estructura comercial en el país. Los cambios en las condiciones de importación podrían facilitar el ingreso de sus vehículos al mercado local.

El mercado automotor argentino podría sumar un nuevo protagonista en el segmento de vehículos eléctricos. Tesla, la automotriz estadounidense encabezada por Elon Musk , avanza con los preparativos para iniciar sus operaciones comerciales en el país , en un escenario marcado por la apertura de las importaciones y una mayor oferta de modelos electrificados.

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La llegada de la compañía todavía no tiene una fecha oficial de comercialización, aunque ya se conocen algunos movimientos vinculados con su estructura operativa, la designación de responsables comerciales y las gestiones para desarrollar infraestructura de carga.

Uno de los primeros pasos fue la constitución de Tesla Argentina S.R.L. , una sociedad creada para desarrollar actividades relacionadas con la importación y comercialización de vehículos, la provisión de repuestos, el mantenimiento y los servicios asociados a la movilidad eléctrica.

En paralelo, la empresa designó a Joaquín Lizarralde como responsable comercial para Argentina y Uruguay , inició procesos de búsqueda de personal y mantuvo contactos con autoridades nacionales para avanzar en su desembarco.

Otro aspecto relevante es el desarrollo de una red de abastecimiento energético. En ese sentido, Tesla alcanzó un acuerdo preliminar con YPF para impulsar la instalación de estaciones de carga rápida , una infraestructura necesaria para acompañar la expansión de los vehículos completamente eléctricos.

La llegada de la compañía todavía no tiene una fecha oficial de comercialización, aunque ya se conocen algunos movimientos vinculados con su estructura operativa, la designación de responsables comerciales y las gestiones para desarrollar infraestructura de carga.

El contexto regulatorio también podría favorecer el ingreso de la marca. A través del Decreto 1128/2026, el Gobierno elevó de u$s16.000 a u$s35.000 el valor FOB máximo permitido para importar vehículos 100% eléctricos con arancel extrazona del 0%.

La normativa representa un cambio para las automotrices interesadas en incorporar modelos eléctricos al mercado argentino, aunque la aplicación del beneficio dependerá de las condiciones de acceso al régimen y de los cupos disponibles.

En ese marco, la asignación del cupo de importación correspondiente a 2027 será uno de los factores determinantes para definir el volumen de unidades que Tesla podría introducir en el país. El esquema contempla hasta 50.000 vehículos híbridos y eléctricos por año.

Qué modelos de Tesla podrían venderse en el país

Aunque la compañía todavía no confirmó oficialmente su oferta local, el Tesla Model 3 y el Model Y aparecen entre los principales candidatos para iniciar las operaciones comerciales.

El Model 3 es un sedán completamente eléctrico, mientras que el Model Y pertenece al segmento SUV. Ambos forman parte de la oferta internacional de la marca y cuentan con presencia en distintos mercados.

En Estados Unidos, los precios de referencia informados para estos vehículos parten de u$s36.990 para el Model 3 y u$s39.990 para el Model Y.

En Uruguay, en tanto, los valores iniciales se ubican en u$s32.990 para el Model 3 y u$s36.490 para el Model Y, cifras que permiten establecer una comparación regional, aunque no necesariamente anticipan los precios que tendrán en Argentina.

El valor final de los vehículos dependerá de distintos factores, entre ellos los costos de importación, los impuestos aplicables, la logística y la estrategia comercial que adopte la compañía.

Por el momento, Tesla no anunció precios oficiales ni confirmó cuándo comenzará a vender sus autos en Argentina. Sin embargo, los avances en su organización local y las modificaciones regulatorias mantienen abierta la posibilidad de que la marca se incorpore al mercado nacional durante 2027.